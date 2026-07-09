AUFKLÄRUNGS-ALARM IN GROSSBRITANNIEN! HEFTIGE VORWÜRFE GEGEN COVID-AUSSCHUSS – KRITISCHE IMPFSTOFF-BEWEISE SOLLEN VERSCHWUNDEN SEIN!

Neue Vorwürfe erschüttern den britischen Corona-Untersuchungsausschuss und sorgen für heftige Debatten weit über die Grenzen des Vereinigten Königreichs hinaus. Kritiker werfen dem Gremium vor, seiner eigentlichen Aufgabe nicht gerecht geworden zu sein und stattdessen unbequeme Aussagen systematisch ausgeblendet zu haben. Nachdem bereits Berichte über angeblich zurückgehaltene Aussagen zur staatlichen Überwachung von Kritikern der Lockdown-Politik für Aufsehen sorgten, stehen nun auch Zeugenaussagen zur Sicherheit von mRNA-Impfstoffen im Mittelpunkt der Kritik. Mehrere Ärzte, Wissenschaftler und medizinische Fachkräfte erklären, sie seien ausdrücklich aufgefordert worden, ihre Einschätzungen und Unterlagen einzureichen. Ihre Stellungnahmen seien jedoch in den offiziellen Berichten nicht berücksichtigt worden, obwohl sie aus ihrer Sicht wesentliche Fragen zur Nutzen-Risiko-Abwägung und zu ethischen Entscheidungen während der Pandemie aufgeworfen hätten.

Besonders umstritten sind Aussagen, wonach es nach Auffassung einzelner Fachleute keine ausreichende wissenschaftliche Grundlage gegeben habe, neuartige Impfstoffe auf Gentechnologie-Basis ohne langfristige Sicherheitsdaten für gesunde Kinder zu empfehlen. Nach Darstellung dieser Experten seien ihre Bedenken ausführlich dokumentiert und dem Untersuchungsausschuss übermittelt worden. In den veröffentlichten Berichten seien diese Argumente jedoch nicht wiederzufinden. Kritiker sprechen deshalb von einer selektiven Aufarbeitung und werfen dem Ausschuss vor, ausschließlich Positionen berücksichtigt zu haben, die das bereits bestehende Narrativ stützten. Dadurch sei der Eindruck entstanden, kontroverse wissenschaftliche Einschätzungen hätten während der Untersuchungen keine ernsthafte Rolle gespielt.

Für zusätzliche Brisanz sorgt die Kritik von Dr. Ros Jones, die als Koordinatorin eines britischen Beratungsgremiums aus Gesundheitsfachkräften und Wissenschaftlern während der Pandemie wiederholt Maßnahmen der Regierung hinterfragt hatte. Sie erklärt, sie habe den Eindruck gewonnen, dass kritische Stimmen lediglich angehört worden seien, ohne dass jemals die Absicht bestanden habe, deren Erkenntnisse tatsächlich in die Untersuchungen einfließen zu lassen. Ihrer Ansicht nach solle verhindert werden, dass die Öffentlichkeit erfährt, dass es im Vereinigten Königreich und auch international erfahrene Fachleute gebe, die erhebliche Fragen zur Sicherheit der verwendeten Technologie aufwerfen. Die Vorwürfe verleihen der Debatte über Transparenz, wissenschaftliche Offenheit und die politische Aufarbeitung der Corona-Zeit neue Dynamik und dürften den Druck auf die Verantwortlichen weiter erhöhen.

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