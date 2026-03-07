AUS FÜR DIE INSEL-RETTUNG? REEDEREI-BEBEN AUF NORDERNEY!

Der Traum von der Freiheit auf den Wellen droht zu zerschellen! Erst vor wenigen Monaten startete die mutige Reederei mit dem Versprechen, das ewige Monopol im Wattenmeer endlich zu brechen und frischen Wind in die Überfahrt zu bringen. Doch jetzt die Schock-Nachricht für alle Insel-Fans: Die Kassen sind leer, der Gang zum Amtsgericht war unausweichlich!

Bangen am Kai: Droht den Kapitänen das Aus?

Hinter den Kulissen herrscht tiefe Bestürzung, denn viele Mitarbeiter stehen plötzlich vor einer ungewissen Zukunft. Während die stolzen Schiffe noch immer die salzige Gischt teilen, übernimmt nun ein Verwalter das Ruder und entscheidet über das Schicksal der gesamten Flotte. Die Gründer, die einst mit viel Herzblut und privatem Kapital gegen die Platzhirsche angetreten sind, hüllen sich über die genauen Gründe der finanziellen Schieflage in Schweigen.

Volle Kraft voraus – aber wie lange noch?

Trotz der dramatischen Pleite-Gefahr gibt es einen kleinen Lichtblick für Urlauber und Insulaner, die auf ihre vertrauten Verbindungen hoffen. Der Betrieb soll nach aktuellem Stand weiterlaufen, sodass die Buchungen bestehen bleiben und die Rampen für die Autos vorerst nicht oben bleiben. Ob die Expansion mit der zusätzlichen Personenfähre zu gewagt war oder die laufenden Kosten die Einnahmen einfach aufgefressen haben, bleibt das große Rätsel im Hafen von Norddeich.

