Auseinandersetzung in Ehrenfeld – Zwei Männer mit Schussverletzung im Krankenhaus

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln

Am Donnerstagabend (2. November) sind zwei Männer in Köln-Ehrenfeld durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Identität der Männer steht derzeit nicht fest. Beide werden aktuell in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt. Die Polizei hat den Tatort auf der Venloer Straße in Höhe des Bezirksrathauses für die Spurensicherung abgesperrt. Eine Mordkommission hat die Arbeit aufgenommen.

Gegen 18.30 Uhr waren Polizisten zu einer Schlägerei an der Tatörtlichkeit gerufen worden und hatten die beiden Schwerverletzten auf der Fahrbahn angetroffen.

Weitere Details werden Staatsanwaltschaft und Polizei frühestens morgen bekannt geben. (cr/de)