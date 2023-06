Auseinandersetzung mehrere Jugendliche mit Messer im Freizeitbad Schweich!

Am 05.06.2023, in den frühen Abendstunden kam es zu einer Auseinandersetzung zweier jugendlicher Gruppen im Schwimmbad in Schweich. Nachdem beide Streitparteien aus dem Schwimmbad verwiesen wurden, setzte sich der Streit auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad fort. Im Verlaufe der Auseinandersetzung zog ein Jugendlicher ein Messer und verletzte zwei Jugendliche der gegnerischen Partei. Eine der beiden verletzten Jugendlichen wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Der flüchtige Täter konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte aufgegriffen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich in Verbindung zu setzen.