++ Auseinandersetzung zwischen drei Großfamilien im Freibad: Streitigkeiten drohen zu eskalieren ++

Streitigkeiten drohen zu eskalieren – Polizeiliches Erscheinen verhindert vermutlich Schlimmeres

Zeven. Am Sonntagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, ist es im Zevener Naturbad und auf dem dazugehörigen Parkplatz zu lautstarken Streitigkeiten zwischen mehreren Mitgliedern verschiedener Großfamilien gekommen. Auslöser dürfte ein Streit zwischen zwei Frauen gewesen sein, der zu eskalieren drohte. Nachdem mehrere Familienangehörige erfolglos versucht hatten zu schlichten, verließ ein Teil der Streitparteien das Freibad. Auf dem Parkplatz an der Straße “Sonnenkamp” setzte sich der Zwist fort. In kurzer Zeit erschienen dort weitere Mitglieder der Großfamilien. Mitarbeiter des Bades alarmierten daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens entfernten sich die aufgebrachten Personen schlagartig in ihren Fahrzeugen. Zu strafbaren Handlungen dürfte es nach bisherigem Stand nicht gekommen sein.

Polizeiinspektion Rotenburg