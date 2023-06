Limburg: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und Erwachsenen

Limburg, Bischofsplatz, Mittwoch, 14.06.2023, 21:00 Uhr

(he)Am Mittwochabend kam es kurz vor 21.00 Uhr auf dem Bischofsplatz in Limburg zu einem lautstarken Streit zwischen zwei Erwachsenen sowie einer Gruppe, bestehend aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Der alarmierten Streife stellte sich dies ebenfalls so dar. Nur durch ein sofortiges Einschreiten und einer Trennung der Parteien konnten körperliche Übergriffe verhindert werden. Die Situation vor Ort konnte von der Polizeistreife auch im weiteren Verlauf kurz vor einer Eskalation beruhigt werden. Vor Ort wurden zwei grundsätzlich verschiedene Versionen zur Entstehung des Streits von den beteiligten Parteien geschildert. Bis dato wurde im Zusammenhang mit diesem Vorfall ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eröffnet. Nun sucht die Polizei dringend nach Zeugen und Passanten, welche während des Polizeieinsatzes vor Ort waren und die anwesende Polizeistreife in Teilen auch angesprochen hatten. Anwohner, Passanten oder sonstige Zeugen, welche Hinweise auf die Jugendgruppe im Allgemeinen, zu dem Streit am Mittwochabend oder der angezeigten Körperverletzung machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden