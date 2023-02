Auseinandersetzungen in Kesselbach und Hahn!

1. Auseinandersetzung vor Dorfgemeinschaftshaus, Hünstetten-Kesselbach, Bergstraße, Sonntag, 05.02.2023, 04:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag kam es in Kesselbach vor dem Dorfgemeinschaftshaus zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann drei weitere verletzt haben soll. Gegen 04:30 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über eine vorangegangene Schlägerei in der Bergstraße informiert. Zwei Beteiligte seien Bereits in medizinischer Behandlung. Vor Ort stießen die Beamten auf zwei Beteiligte, einen 30-jährigen Taunussteiner sowie einen 27 Jahre alten Mann aus Hünstetten. In zwei Rettungswagen befanden sich zwei weitere Männer aus Hünstetten, ein 48- und ein 29-Jähriger. Ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge sollte der alkoholisierte Taunussteiner eine Veranstaltung im Gemeindehaus verlassen und sei von den weiteren Männern nach draußen geleitet worden. Dort habe er sie angegriffen und verletzt. Darüber hinaus soll er einen Stein gegen eine Scheibe des Gemeindehauses geworfen und einen Sachschaden von etwa 300 Euro verursacht haben. Die Verletzten in den beiden Rettungswagen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 30-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Die Polizei ermittelt zu dem genauen Tatablauf und bittet weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

2. Handfeste Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten, Taunusstein-Hahn, Ludwig-Schauß-Straße, Sonntag, 05.02.2023, 22:00 Uhr

(fh)Am späten Sonntagabend mussten zwei Polizeistreifen nach Taunusstein-Hahn anrücken, da sich dort zuvor mehrere Personen eine handfeste Auseinandersetzung lieferten. Eine Beteiligte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 22:00 Uhr wurden die Beamten in die Ludwig-Schauß-Straße gerufen, da sich dort mehrere Menschen prügeln würden. Vor Ort konnten die betroffenen Personen voneinander getrennt und die Situation beruhigt werden. Ersten Ermittlungen zufolge gerieten zwei Frauen in Streit, welcher im weiteren Verlauf in wechselseitigen Körperverletzungen mündete. Eine von ihnen wies einen Atemalkoholwert von knapp 2 Promille auf. Ihre Kontrahentin musste im Anschluss verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Weiterhin hätten sich mindestens drei Männer an der Auseinandersetzung beteiligt und sich gegenseitig körperlich zugesetzt. Auch sei es hier zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen. Letztlich musste die Polizei mehrere Strafverfahren einleiten. Die genauen Tatbeteiligungen werden derzeit ermittelt.