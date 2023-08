Ausländerbehörde nach Angriff durch Facharbeiter nur eingeschränkt arbeitsfähig!

Wer für den 22. August einen Termin hatte, diesen aufgrund der Schließung und organisatorischen Neuaufstellung nicht wahrnehmen kann, erhält von der Ausländerbehörde automatisch einen neuen Termin und braucht nichts zu unternehmen. Nach dem Vorfall zeigte sich Oberbürgermeisterin Simone Borris fassungslos und bestürzt:

„Die Aggressivität und das Verhalten machen mich fassungslos. Das Verhalten des Mannes verurteile ich auf das Schärfste. Nach dem Vorfall im März dieses Jahres, als rund 20 Personen in die Ausländerbehörde eindringen wollten, wurde heute ein weiteres Mal eine Grenze überschritten. Die psychischen Folgen für unsere Beschäftigten können noch nicht abgeschätzt werden. Unsere Kolleginnen und Kollegen leisten ihr tägliches Arbeitspensum, das stetig ansteigt, unter einem hohen Druck. Sie sind dabei für die Umsetzung der entsprechenden Gesetze und Verordnungen verantwortlich und treten unseren ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern respektvoll gegenüber. Dies erwarte ich auch umgekehrt! Wir haben die Straftaten bei der Polizei angezeigt und dem Mann Hausverbot erteilt.“

Der zuständige Beigeordnete für Personal, Bürgerservice und Ordnung, Ronni Krug, hat sich umgehend vor Ort ein Bild von den Schäden gemacht und mit den betroffenen Beschäftigten gesprochen.

„Man kann sich sicher vorstellen, welche Auswirkungen so ein aggressives Verhalten auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Die Intensität der Gewalt und die Zerstörungswut gehen nicht spurlos an den Kolleginnen und Kollegen vorbei. Unser Dank gilt den Beschäftigten unseres Sicherheitsunternehmens, die durch ihr sofortiges und umsichtiges Handeln Schlimmeres verhindert haben. Bei der Aufarbeitung der heutigen Straftaten ist aber auch das Land Sachsen-Anhalt gefragt. Fast wöchentlich müssen die Ausländerbehörden neue Gesetze und Verordnungen umsetzen. Einen Unterstützungsausgleich gibt es vom Land jedoch nicht. Hier sehe ich dringenden Handlungsbedarf. Zudem werden wir in den kommenden Tagen erneut Absprachen mit der Polizei zu Fragen rund um die Sicherheit des Gebäudes und vor allem der Beschäftigten führen müssen.“