Dies ist die Investitionsbilanz, die kurz nach 19 Uhr in Lido di Camaiore (Lucca) erfolgte.

Im Krankenhaus landete, auch der Fahrer, eine 44-jährige brasilianischer Herkunft, für toxikologische Untersuchungen. Das Auto soll zwei rote Ampeln durchbohrt haben: An der ersten hat es die beiden deutschen Mädchen der Klassen 2005 und 2006 überfahren und getötet. Dann an der zweiten Kreuzung die anderen Fußgänger: darunter eine sechzigjährige Frau, die wegen eines Polytraumas mit dem Hubschrauber im Cisanello-Krankenhaus in Pisa in Coderot gebracht wurde. Die anderen Menschen, die von Massa und der Versilia überfahren wurden, werden zwischen den Krankenhäusern von Massa und Versilia entfernt. Das Auto blieb stehen, nachdem es zwei weitere Autos angestoßen hatte: Der Fahrer stieg aus dem Auto, bis die Verkehrspolizei eintraf und sie zur toxikologischen Untersuchung ins Krankenhaus brachte.