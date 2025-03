in

Auto rast in Menschenmenge: Schrecklicher Anschlag in Mannheim

Mannheim, 03. März 2025 – Am heutigen Montagmittag gegen 12 Uhr erschütterte ein dramatischer Vorfall die Mannheimer Innenstadt. Ein schwarzer SUV fuhr mit hoher Geschwindigkeit vom Paradeplatz in Richtung Wasserturm in eine Menschenmenge und löste einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften aus. Augenzeugen berichten von chaotischen Szenen, als das Fahrzeug gezielt auf die Menge zusteuerte.

Die Polizei bestätigte bisher mehrere schwer verletzte Personen, darunter auch Kinder. Lokalen Medien zufolge soll es mindestens einen Todesfall geben, wobei die genauen Zahlen noch unklar sind. Der Bereich rund um den Wasserturm und den Plankenkopf wurde weiträumig abgesperrt, und die Behörden bitten die Bevölkerung, das Gebiet weiträumig zu umfahren, da es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommt.

„Wir standen einfach nur da, und plötzlich kam dieses Auto auf uns zugerast. Es war wie ein Albtraum“, schildert eine Augenzeugin unter Tränen. Blaulichter durchbrechen die Stille der sonst belebten Innenstadt, während Rettungskräfte unermüdlich arbeiten, um die Verletzten zu versorgen.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Die Polizei hat den Fahrer festgenommen, doch Angaben zur Identität oder zum Motiv des Täters wurden bisher nicht veröffentlicht. Ermittler prüfen, ob es sich um einen terroristischen Anschlag handelt. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim erklärte: „Wir bitten um Geduld, während wir die Lage aufklären. Die Sicherheit der Bürger hat oberste Priorität.“

Die Stadt ist in Schockstarre. Oberbürgermeister Peter Kurz äußerte sich bestürzt: „Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien. Wir werden alles tun, um diesen schrecklichen Vorfall aufzuklären.“

Weitere Informationen werden erwartet, während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen. Die Bevölkerung wird gebeten, Gerüchte zu vermeiden und offiziellen Mitteilungen zu vertrauen.