Bad Friedrichshall: Schüsse in Firma – Zwei Männer tödlich verletzt

Meldung 1

Polizeipräsidium Heilbronn07.01.2025 – 19:54

Heilbronn (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich gegen 17.45 Uhr ein Tötungsdelikt in einer Bad Friedrichshaller Firma. Nach aktuellen Erkenntnissen begab sich eine maskierte Person in eine Firma in der Siemensstraße. Dort wurden zwei Männer durch Schüsse tödlich und ein Mann lebensgefährlich verletzt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Fahndungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren. Hierzu ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Von einer Gefahr für die Bevölkerung wird derzeit nicht ausgegangen.

Meldung 2

Seckach: Festnahme nach Schüssen in Bad Friedrichshall

Polizeipräsidium Heilbronn07.01.2025 – 23:35

Heilbronn (ots)

Nach den tötlichen Schüssen in Bad Friedrichshall wurde am späten Dienstagabend ein Tatverdächtiger durch Spezialkräfte der Polizei Baden-Württemberg in Seckach festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Meldung 3

Bad Friedrichshall/Seckach: Mutmaßlicher Tatverdächtiger nach tödlichen Schüssen vorläufig festgenommen

Polizeipräsidium Heilbronn08.01.2025 – 00:28

Heilbronn (ots)

Nachdem eine maskierte Person am Dienstagabend in Bad Friedrichshall auf drei Männer schoss (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5944581) konnte noch am selben Abend, gegen 23 Uhr, ein 52-jähriger Deutscher in Seckach/Neckar-Odenwald-Kreis unter Einbindung des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Baden-Württemberg vorläufig festgenommen werden. Ersten Erkenntnissen zu Folge ist der mutmaßliche Tatverdächtige Mitarbeiter der Firma, in der sich die Tat ereignete. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn laufen auch in der Nacht auf Hochtouren. Bei derzeitigem Stand wird darum gebeten, von weiteren Nachfragen in der Nacht abzusehen.

