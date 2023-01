Bad Schwalbach: Facharbeiter verüben Brandstiftung in Asyl-Unterkunft!

Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Dienstag, 03.01.2023, 20:30 Uhr

(wie) In Bad Schwalbach kam es in einer Asylunterkunft in Bad Schwalbach zu einem Brand, das Feuer wurde offensichtlich absichtlich gelegt. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 20:30 Uhr zur ehemaligen Tannenwaldklinik in den Martha-von Opel-Weg gerufen, da dort die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte eine Mitarbeiterin der Unterkunft bereits Schlimmeres verhindert, da sie den Brand mit einem Feuerlöscher bekämpft hatte. Die Feuerwehr entlüftete das Gebäude und brachte das Brandgut ins Freie. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten offenbar mehrere Haufen Papiermüll im Keller, im Treppenhaus und hinter dem Gebäude zusammengelegt und angezündet. Durch das beherzte Eingreifen der Mitarbeiterin kam es weder zu Verletzten noch zu einem Gebäudeschaden. Einige Bewohner der Unterkunft fielen negativ auf, da sie die Arbeit der Feuerwehr behinderten, die Rettungskräfte anpöbelten und vor ihnen verächtlich auf den Boden spuckten. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Westhessen