Bad Vilbel: Verletzte nach Massenschlägerei in Flüchtlingsunterkunft!

Kurz vor 21:00 Uhr erhielt die Polizei mehrere Notrufe wegen Streitigkeiten zwischen zwei Paaren in einer Flüchtlingsunterkunft in der Parkstraße in Bad Vilbel. Zwei Streifen der Bad Vilbeler Polizeistation trafen vor Ort auf ein Ehepaar aus der Ukraine und ein Ehepaar aus Nigeria, die in Streit geraten waren. Im Verlaufe dieses Streits war es zu wechselseitigen Körperverletzungen gekommen. Nachdem die Polizei die Kontrahenten voneinander trennte und den Sachverhalt zu klären versuchte, erschien eine größere Personengruppe, die mit dem ukrainischen Paar bekannt ist, vor Ort. Die Gruppe versuchte in die Unterkunft, in der sich das nigerianische Ehepaar aufhielt, vorzudringen. Unter Einsatz von Pfefferspray und einfacher körperlicher Gewalt gelang es den Beamten zu verhindern, dass die Gruppe auf das nigerianische Ehepaar einwirken konnte. Hierbei wurden drei Polizeibeamte verletzt. Mit Unterstützungen von Streifen der Polizeistationen Friedberg und Büdingen sowie des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main konnten Personalien von mehreren Personen festgestellt werden. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren unter anderem wegen der wechselseitigen Körperverletzungen, Landfriedensbruch und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ein. Zur Verhinderung einer erneuten Eskalation organisierte man über die Stadt Bad Vilbel eine Unterbringung der beteiligten Ehepaare in unterschiedlichen Unterkünften.

Polizeipräsidium Mittelhessen