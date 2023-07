Badeunfall: Vermisster (15) tot aus der Lenne geborgen!

Bezug:

“Aktuelle Suche nach vermisstem 15-Jährigen aus Nachrodt” vom 15.07.2023, 11.44 Uhr

Der Vermisste wurde heute am frühen Abend tot aus der Lenne am Nachrodter Wehr geborgen. Zeugen hatten zuvor das Fahrrad im dortigen Bereich entdeckt und die Polizei verständigt. Ein Mantrailer-Hund nahm die Fährte auf, betrat das Wehr und schlug dort an. Taucher der Feuerwehr fanden den Gesuchten im Wasser treibend. Zum Zeitpunkt seines Auffindens trug er Badebekleidung. Die Polizei geht nach jetzigem Stand der Ermittlungen mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Unglücksfall aus. (dill)