Baerbock beendet Waffenstillstand mit Russland

BRDigung: Ja tatsächlich, Annalena Baerbock hat es jetzt ausgesprochen: „Wir führen einen Krieg gegen Russland“! Jetzt sollte man sich daran erinnern wie verbindlich solche Aussagen sind. Wenn gesagt wir wir liefern Panzer, dann machen wir das ja auch. Und so muss es dann auch sein, wenn die deutsche Außenministerin genau das feststellte. Wir sind also seit dem 24.1.2023 offiziell im Krieg mit Russland. Normalerweise deutet sich so etwas ja längerfristig an. Dabei hat Olaf Scholz kürzlich noch betont, dass ja die Panzerlieferungen an die Ukraine gerade dazu da sind einen Krieg zu verhindern, zu beenden und idealerweise mit den neuen Offensivwaffen Frieden herbeizuschießen. (Warum steckt eigentlich im Wort Offensivwaffen VW drin? Seltsam!)

Ob Olaf schon von der neuen Situation weiß? Wer will jetzt noch behaupten wir wären nicht Krigespartei? In jedem Falle hat damit unsere versierte und generell als überqualifiziert geltende Außenministerin im Alleingang die Büchse der Pandora geöffnet bekommen, Glückwunsch dazu. Alle Kriegsgeilen können nunmehr vor Freude aufjaulen und selbst der neue Kriegsminister sollte realisieren was ihm die Annalena da für ein Ei ins Nest gelegt hat. Ob die Russen sicherheitshalber noch einmal nachfragen, bevor sie auf so eine deutliche Erklärung (UN)angemessen reagieren? Wer die Quasi-Kriegserklärung gegenüber Russland für ein Stück aus Phantasialand hält, für den gibt es hier noch ein wenig „verbaerbockten“ O-Ton. Dabei spielt es eigentlich gar keine Rolle das sie das im Europarat zum Besten gab.

Die Russen werden es sicher zu schätzen wissen und Annalena als „ehrliche Politikern“ in Erinnerung behalten … sicher auch als selten dumme Göre, die man besser nicht in ein Ministeramt gelassen hätte, was allerdings ein deutsches Problem ist. Letztlich passt natürlich alles zu den offen vorgetragenen Selbstzerstörungsphantasien Deutschlands der letzten Jahre. Nach Annalenas Ansage, in Verbindung mit der Lieferung von Offensivwaffen an die Ukraine, könnte sich Russland alsbald ein Herz fassen und Deutschland bei seinen Selbstzerstörungsgedanken substantiell unterstützen. Kann das der wahre Plan der Grünen sein?

Baerbocks Einladung an die Herren Kinschal, Zirkon und Awangard …

Im Grunde ist Annalenas „kleine Kriegserklärung“ gegenüber Russland eine offene Einladung an Herrn Kinschal, Zirkon und Awangard, einmal hier hier bei uns nach dem Rechten zu schauen. Mal sehen was die düsentriebigen Herren dann so im Marschgepäck haben. Natürlich berechtigt so eine Erklärung noch zu ganz anderen Handlungen. Wollen wir mal spekulieren?

Offiziell herrscht seit dem 8. Mai 1945 Waffenstillstand. Sinnfälliger Weise preisen wir das Datum als Tag der Befreiung. Das ergibt nach Baerbocks Erklärung aber keinen Sinn mehr, sobald man offen erklärt gegen Russland Krieg zu führen, kann es keinen Waffenstillstand geben. Naja, woher soll die Göre im Außenministerium sowas auch wissen. Sie meint vielleicht Chefin eines Kindergarten geworden zu sein, wo man mal das richtige Leben proben kann. Ja, auch mit Blick auf den Zwei plus Vier Vertrag ist es bestimmt nicht so gut solche Aussagen zum Besten zu geben, zumal das Papier nach unterschiedlichsten Auffassungen nicht einmal einen Friedensvertrag darstellt, sondern nur „die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland“.

Da ist ja noch mehr in der Mottenkiste

Als letztes hätten wir da noch die „Feindstaatenklausel„, wonach Russland bei feindlichen Aktivitäten Deutschlands gegenüber der Siegermacht ohne weiteres wieder militärisch gegen Deutschland vorgehen könnte. Deshalb nennt man Russland heute noch „Siegermacht“, neben den USA, Frankreich und GB. Da Annalena vermutlich davon ausgeht, das Deutschland inzwischen sowas wie ein „grünes, CO2-befreites Disneyland“ ist, werden aus ihrer Sicht keine realen Konsequenzen zu befürchten sein. Eigentlich sollte die Feindstaatenklausel nach der Wende mal aus der UN-Charta gestrichen werden, so die Absprachen dazu. Aber womöglich wäre dann der gesamte UN-Zweck hinfällig gewesen und so ist die Umsetzung bis heute unterblieben.

Da muss sich Russland nur an dem orientieren, was da seit der UN-Gründung geschrieben steht und alles ist in bester Ordnung. Mündliche Absprachen zählen bekanntermaßen nicht. Das hat Russland nach all den mündlichen Zusagen, die NATO nicht gen Osten zu erweitern, kurz nach der Wende ebenfalls gründlich lernen dürfen. Naja, die Feindstaatenklausel ist ja noch da und läuft den Russen nicht weg. Jetzt kann die Verlosung der großen Arschkarte beginnen und da hier alles nach Krieg schreit, sollte sich niemand wundern, wenn der tatsächlich alsbald bei uns anklopft. Zumindest wird bei uns aktuell nichts ausgelassen diese Situation zu befördern.

Genau genommen wäre das dann nicht einmal ein Bündnisfall für die NATO, da Deutschland via Annalena erklärt hat Krieg gegen Russland zu führen. Aber mal ehrlich, die NATO will es doch final auch mal wissen, also werden die unabhängig von ihren eigenen Statuten schon mitmachen, Hauptsache es knallt an allen Ecken und Kanten. Ein Großteil der NATO-Staaten hat ökonomisch sowieso gerade ziemlich fertig und da gibt es eine Menge was es zu kaschieren gilt. Das geht mit einem fetten Krieg jederzeit bestens. Anders als Geld wachsen Menschenleben schließlich wieder nach.

Offene Angriffskriege sind übrigens gerade kein Verteidigungs- und Bündnisfall. Seitens Russland wäre ein militärischer Übergriff auf Deutschland aus unterschiedlichen Gründen rechtlich womöglich in Ordnung … möchte man meinen. Ist aber nur Theorie, denn alle Welt wird dann sogleich „Angriffskrieg“ schreien und die sind natürlich ausnahmslos völkerrechtswidrig … aber nur wenn die Russen das machen, ansonsten ist das ziemlich unproblematisch, wie die Geschichte belegt.