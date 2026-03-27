+++ BAHN-AMOK! MILLIARDEN-VERLUST, DAUER-CHAOS UND KEIN ENDE IN SICHT +++

Berlin – Es ist ein Schock für Millionen Pendler und Reisende: Die Deutsche Bahn versinkt immer tiefer im roten Zahlenmeer! Der Staatskonzern schreibt erneut gigantische Verluste und rutscht weiter in die Krise. Trotz kleiner Lichtblicke im Tagesgeschäft bleibt die Gesamtlage dramatisch angespannt. Hauptgrund für das Finanzdesaster: massive Abschreibungen im Fernverkehr und ein völlig überlastetes, marodes Schienennetz. Die Folge: Verspätungen, Zugausfälle und Frust auf ganzer Linie. Für viele Fahrgäste ist klar: Die Bahn fährt längst nicht mehr zuverlässig – sie kämpft ums Überleben!

Für Kunden wird die Situation zur Geduldsprobe ohne Ende. Die Bahn selbst rechnet damit, dass sich die Probleme nur im Schneckentempo lösen lassen. Die große Generalsanierung zieht sich über viele Jahre hin – und bedeutet für Reisende vor allem eines: Dauerbaustellen, Chaos und ständig neue Einschränkungen. Die Pünktlichkeit ist im freien Fall, immer mehr Züge kommen verspätet ans Ziel. Gleichzeitig fehlt dem Konzern ein wichtiger Geldbringer, nachdem das Logistikgeschäft verkauft wurde. Zwar sinken dadurch die Schulden, doch die stabilen Einnahmen sind weg – ein riskanter Tausch mit ungewissem Ausgang!

Und trotzdem spricht die Bahn von einer Trendwende! Im operativen Geschäft gibt es erstmals seit Jahren wieder positive Signale, Umsatz und Ergebnis legen leicht zu. Doch der große Durchbruch bleibt aus. Gerade im Fernverkehr drohen langfristig sogar schwächere Geschäfte – ausgerechnet dort, wo das Herzstück des Konzerns schlägt. Bahnchefin Evelyn Palla macht klar: Von Entwarnung kann keine Rede sein. Solange keine nachhaltigen Gewinne erzielt werden, bleibt die Lage kritisch. Unterm Strich steht fest: Die Bahn steckt tief in der Krise – und eine schnelle Rettung ist nicht in Sicht!

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