BAHNHOF DER ANGST! GEWALT-SCHOCK AM STUTTGARTER HAUPTBAHNHOF

Stuttgart – Pendler, Reisende und Touristen erleben am Stuttgarter Hauptbahnhof offenbar immer häufiger Szenen, die eher an einen Krimi als an einen normalen Bahnhofstag erinnern. Neue Zahlen aus Berlin schlagen Alarm: Die Bundesregierung bestätigt in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage, dass die Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof im vergangenen Jahr eine erschreckend hohe Zahl an Straftaten registriert hat. Besonders brisant: Unter den erfassten Delikten befinden sich zahlreiche Gewalttaten, die das Sicherheitsgefühl vieler Menschen massiv erschüttern.

Nach vorläufigen Daten der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei wurden rund um den wichtigen Verkehrsknotenpunkt Hunderte Delikte registriert. Darunter befinden sich Gewalttaten, Sexualdelikte, Verstöße gegen das Waffenrecht sowie Eigentumsdelikte und Drogendelikte. Die Zahlen stammen aus der offiziellen Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage im Bundestag und zeichnen ein deutliches Bild: Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist längst nicht mehr nur ein Ort des Reisens – sondern zunehmend auch ein Brennpunkt für Kriminalität.

Für viele Bürger stellt sich nun eine brisante Frage: Wie sicher sind Deutschlands große Bahnhöfe noch? Gerade Stuttgart gilt als einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Südwesten, täglich passieren tausende Menschen die Bahnsteige und Vorplätze. Doch wenn Gewalt, Drogenhandel, Diebstahl und sogar Sexualdelikte zum Alltag werden, wächst der Druck auf Politik und Sicherheitsbehörden. Kritiker fordern nun deutlich mehr Präsenz der Bundespolizei, härtere Maßnahmen gegen Kriminalität und ein konsequentes Sicherheitskonzept, damit der Bahnhof nicht endgültig zum Angst-Ort für Reisende wird.

