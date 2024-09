Baunatal: Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt mit Messer!

Kassel (ots)Am heutigen Nachmittag kam es im Bereich Baunatal-Hertingshausen, Fuldastraße, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurde eine Person mutmaßlich durch ein Messer schwer verletzt. Der Verletzte wird aktuell noch im Krankenhaus behandelt. Der mutmaßliche Tatverdächtige konnte im Nahbereich des Tatortes durch eine Polizeistreife festgenommen werden. Die Identitäten der beiden Beteiligten stehen zur Zeit noch nicht zweifelsfrei fest. Aktuell werden die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes durch die Kriminalpolizei Kassel geführt. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kassel unter der Nummer 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

