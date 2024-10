Beamter der Grenzpatrouille: Über 19.000 illegale Einwanderer wurden im Geschäftsjahr 2024 an der Nordgrenze festgenommen!

Ein Beamter der Grenzpatrouille hat bekannt gegeben, dass im Geschäftsjahr 2024 während des Geschäftsjahres 2024 entlang des Swanton-Sektors Swanton-Sektors an der Grenze zu Kanada festgenommen wurden.

Laut dem Grenzschutzchef Robert Garcia, Leiter des Swanton-Sektors, gab es im kürzlich abgeschlossenen Geschäftsjahr, das vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September lief, eine Rekordzahl von Festnahmen aus 97 Ländern in dieser typischerweise ruhigen nördlichen Region.

Die Zahl der in diesem Sektor abgefangenen Migranten ist in den letzten Jahren in die Höhe geschossen. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2020 nahmen Grenzschutzbeamte im Swanton-Sektor nur 574 illegale Einwanderer fest. Diese Zahl ging im Geschäftsjahr 2021 leicht auf 364 zurück, stieg aber im Geschäftsjahr 2022 auf 1.065 und stieg im Geschäftsjahr 2023 auf 6.925. Die Gesamtzahl von 2024 übertrifft die Befürchtungen der letzten 17 Jahre zusammen. (Verwandter: North Dakota AG warnt vor drohender KRISE an der NÖRDLICHEN GRENZE.)

„Grenzschutzbeamte im Swanton-Sektor haben seit dem 1. Oktober 2023 mehr als 19.222 Personen aus 97 verschiedenen Ländern festgenommen, was mehr als die letzten 17 Geschäftsjahre zusammen ist“, postete Garcia auf X.

Der Swanton-Sektor erstreckt sich über 24.000 Quadratmeilen und umfasst die Grenze zwischen den USA und Kanada entlang von Vermont, New Hampshire und Teilen des Bundesstaates New York – von Clinton County bis nach Westen bis St. Lawrence County. Es grenzt an die kanadischen Provinzen Quebec und Ontario, Regionen, die historisch gesehen als weniger aktiv für illegale Übergänge als die Grenze zwischen den USA und Mexiko angesehen wurden.

Die Grenze zwischen den USA und Kanada ist von den Asylbeschränkungen ausgenommen

Dieser Zustrom hat sich aus der Erfahrung der Bewohner entlang der Nordgrenze aus erster Hand gezeigt.

Chris Feeley, ein 52-jähriger Immobilienbesitzer im Bundesstaat New York, erzählte, wie Migranten sein Land überqueren, manchmal mitten im Winter, unbehreit von Schnee und eisigen Temperaturen.

„Jetzt habe ich die Jungs von der Grenzpatrouille auf Kurzwahl“, sagte Feeley im Februar. Er beschrieb ein wachsendes Gefühl des Unbehagens, als Schmuggler offen Gruppen von Migranten durch sein Grundstück führten, oft mit Spazierstöcken und Smartphones ausgestattet.

„Er blieb direkt unter mir stehen und schaute auf sein iPhone und folgte einem Weg, also gab ihm offensichtlich jemand eine Route, in welche Richtung er gehen sollte“, sagte Feeley. „Ich war einfach fassungslos, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich habe sie einfach gehen lassen, ich habe ihnen 10 Minuten gegeben, bevor ich zurück in die Scheune ging, um die Grenzpolizei zu rufen.“

Einer der Gründe für den jüngsten Anstieg der Übergänge an der Nordgrenze ist, dass die 5.500 Meilen lange Grenze zwischen den USA und Kanada nicht den neuen Asylbeschränkungen des Weißen Hauses unterliegt.

„Die Durchführungsverordnung betrifft uns nicht“, sagte eine Quelle der Grenzpatrouille an der Nordgrenze im Juli. „Familieneinheiten werden freigelassen und Singles werden zur Entscheidung in Haft gesteckt.“

Illegale Einwanderer, die versuchen, über Mexiko in die USA einzureisen, werden in der Regel sofort inhaftiert und abgeschoben, aber diejenigen, die die kanadische Grenze überqueren, werden oft freigelassen oder zur weiteren Bearbeitung in Haftanstalten geschickt. Dies wiederum hat Migranten aus der ganzen Welt angezogen, die aufgrund ihrer relativ spärlichen Sicherheit und Durchsetzung zunehmend die nördliche Route wählen.

Weitere Geschichten über illegale Ausländer, die die Nordgrenze überqueren, finden Sie auf OpenBorders.news.

Sehen Sie sich an, wie Mike Martins darüber spricht, wie sich illegale Ausländer, die die Nordgrenze von Kanada aus überqueren, auf die Vereinigten Staaten auswirken.

Dieses Video stammt vom Mike Martins Channel auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

In dem Sektor der nördlichen Grenze wird eine rekordverdächtige Welle illegaler Einwanderer festgenommen

.

Illegale brechen jetzt durch die ungezaunte NÖRDLICHE Grenze zu Kanada in Amerika ein: „Rekordverdächtige Welle“.

Bande von Illegalen, die Menschen 6.000 Dollar berechnen, um sie über die Nordgrenze zu schmuggeln.

Donna Brandenburg: Die Nordgrenze beherbergt auch „unbeschreiblichen“ Menschenhandel – Brighteon.TV.

USBP-Agenten berichten von einem Anstieg der illegalen Migranten, die versuchen, die Nordgrenze zu überqueren, um 743 %.

Zu den Quellen gehören:

TheNationalPulse.com

FoxNews.com

MSN.com

NYPost.com

newstarget.com

Brighteon.com