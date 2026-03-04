BEBEN IN BRÜSSEL: FÄLLT JETZT DIE CO2-ABZOCK-STEUER?

Meloni-Hammer gegen Klima-Bürokratie – Muss Merz jetzt nachziehen?

Schluss mit dem teuren Öko-Wahn!

In den prunkvollen Fluren der Brüsseler Machtzentrale herrscht nackte Panik, denn Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni hat die Axt an das vermeintliche Heiligtum der europäischen Klimapolitik gelegt. Mit einer beispiellosen Ansage fordert Rom das sofortige Aus für den umstrittenen Emissionshandel, der unsere Betriebe in die Knie zwingt. Während die Bürokraten in der EU-Kommission ihre grünen Träume pflegen, platzt den Italienern der Kragen: Sie nennen das Kind beim Namen und entlarven das System als versteckte Steuer, die nichts als Deindustrialisierung und Frust bringt. Es ist der längst überfällige Aufstand gegen eine Politik, die das Klima retten will, aber den Wohlstand der fleißigen Bürger auf dem Altar der Ideologie opfert.

Deutsche Industrie am Abgrund

Der Wind hat sich gedreht, und auch im Berliner Regierungsviertel scheint man endlich aufzuwachen, denn der Druck auf der Straße und in den Werkshallen wird unerträglich. Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Mannschaft stehen vor den Trümmern einer Energiepolitik, die Deutschland vom Industrieweltmeister zum Sorgenkind Europas degradiert hat. Wenn selbst die engsten Verbündeten in Wien und Rom das Ende der CO2-Abzocke fordern, darf Deutschland nicht länger der Musterschüler sein, der brav den eigenen Untergang verwaltet. Unsere Chemie-Riesen und Autobauer brauchen Luft zum Atmen, statt von immer neuen bürokratischen Schlingen aus Brüssel erdrosselt zu werden, während die Konkurrenz in Übersee über unsere Naivität lacht.

Hoffnung für den kleinen Mann

Für Millionen deutsche Haushalte, die bei jeder Stromrechnung und an jeder Zapfsäule die Zeche für die Berliner und Brüsseler Träumereien zahlen, ist dieser Vorstoß ein echtes Signal der Hoffnung. Es geht nicht mehr nur um abstrakte Zertifikate oder ferne Klimaziele, sondern um die nackte Existenz, um sichere Arbeitsplätze und bezahlbares Heizen im bitterkalten Winter. Die neue Bundesregierung muss jetzt Rückgrat beweisen und sich an die Spitze der Bewegung stellen, um den Standort Deutschland vor dem endgültigen Ausverkauf zu retten. Wer jetzt noch an der verhassten Klima-Steuer festhält, verspielt die Zukunft unserer Kinder und verrät die Menschen, die diesen Staat mit ihrer harten Arbeit jeden Tag am Laufen halten.