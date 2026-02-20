BEBEN IN WASHINGTON: TRUMP AUSSER RAND UND BAND!

Wut-Ausbruch nach Gerichts-Klatsche: Der US-Präsident tobt, beleidigt seine eigenen Richter und zettelt im Alleingang den totalen Handels-Krieg an!

Klatsche von den Roben-Richtern

Das gab es noch nie! Der mächtigste Mann der Welt hat vor dem Obersten Gericht eine krachende Niederlage kassiert. Die Richter schmetterten seine weltweiten Zölle einfach ab und erklärten sie für illegal. Der Vorwurf wiegt schwer: Der Präsident habe seine Macht missbraucht und sich fälschlicherweise auf Notstandsgesetze berufen, um die Weltwirtschaft zu gängeln. Doch statt einzulenken, schäumt das Staatsoberhaupt vor Zorn. In einer beispiellosen Schimpftirade bezeichnete er die Juristen als Schande für die gesamte Nation. Für ihn ist klar: Wer nicht für seine Zölle stimmt, handelt unpatriotisch und verrät die Verfassung.

Die große Abrechnung mit der Welt

Trump ist im totalen Angriffsmodus! Er sieht sich als Retter der Wirtschaft, der angeblich bereits etliche Kriege allein durch Handelsbarrieren beendet hat. Während er die Börsenkurse in den Himmel lobt, teilt er verbal in alle Richtungen aus. Seine Botschaft an die Handelspartner in Europa und Übersee ist eine unverhohlene Drohung: Die Freude über das Urteil werde nur von kurzer Dauer sein. Er wirft anderen Ländern vor, Amerika seit vielen Jahrzehnten schamlos auszunutzen. In seiner Wut-Rede betonte er immer wieder, dass er sich nicht vorschreiben lasse, wie er das Land zu schützen habe, und dass die Zeit der Zurückhaltung nun endgültig vorbei sei.

Zoll-Hammer per Dekret

Jetzt macht er Ernst und regiert am Gesetz vorbei! Trotz des Urteils denkt der Präsident gar nicht daran, die Zölle zu senken – im Gegenteil. Mit einem einfachen Federstrich will er das Urteil aushebeln und neue Fakten schaffen. Er kündigte an, ab sofort auf andere Befugnisse zurückzugreifen, um die nationalen Sicherheitszölle in Kraft zu halten. Zum krönenden Abschluss seines Wut-Auftritts verkündete er eine saftige Strafsteuer für alle Importe aus der ganzen Welt. Ohne Rücksprache mit dem Parlament unterzeichnete er ein Dekret, das die Preise für Waren rund um den Globus massiv in die Höhe treiben wird. Amerika schottet sich ab, und der Rest der Welt hält fassungslos den Atem an.

