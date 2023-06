Bedrohung mit Messer im Eingangsbereich von Behördengebäude

Wiesbaden, Homburger Straße, 09.06.2023, 11.40 Uhr

(pl)Im Eingangsbereich eines Behördengebäudes in der Homburger Straße hat ein 57-jähriger Mann am Freitagvormittag Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Messer bedroht. Der 57-Jährige kam gegen 11.40 Uhr mit einem kleinen Küchenmesser in der Hand auf die am Gebäudeeingang stehenden Sicherheitsdienstmitarbeiter zu und bedrohte diese mit der Waffe. Die Sicherheitskräfte konnten den Mann umgehend entwaffnen und am Boden fixieren. Es wurde niemand verletzt. Gegenüber den verständigten Polizeikräften verhielt sich der Festgenommene ruhig und kooperativ. Er wurde zwecks weiterer Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

PP Wiesbaden