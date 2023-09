Bei Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kommt es zum Messereinsatz!

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

September 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg – 01.09.2023 – Schwarzenbek

Am Freitagabend (01.09.2023) sind in Schwarzenbek mehrere männliche Personen aus bislang unklarer Ursache in Streit geraten. Dies gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Messer zum Einsatz kam. Ein 30-jähriger Beteiligter erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 19.00 Uhr zunächst in einer Wohnung in der Schmiedestraße zu einem Streit zwischen drei Männern (30, 37 und 45 Jahre) sowie einem 15-jährigen Jugendlichen, welcher sich auf einen Hinterhof verlagerte. Hierbei soll der 37-Jährige mit einem Messer einen 30 Jahre alten Mann am Oberkörper verletzt haben. Er wurde umgehend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Derzeit besteht keine Lebensgefahr mehr.

Der 37-jährige Tatverdächtige sowie die beiden weiteren Beteiligten wurden durch die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort bzw. noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat aufgenommen.

Polizeidirektion Ratzeburg.