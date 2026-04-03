BERATER-DEBAKEL IM WIRTSCHAFTS-MINISTERIUM! MILLIONEN FÜR EXTERNE – BERATER! WAS LÄUFT DA SCHIEF, BEI DER ÜBERFORDERTEN FRAU REICHE?

Berlin steht Kopf: Im Bundeswirtschaftsministerium brodelt es gewaltig! Ministerin Katherina Reiche greift zu einem drastischen Schritt und holt sich externe Berater direkt ins Machtzentrum ihres Hauses. Statt auf den eigenen Beamtenapparat zu setzen, sollen plötzlich fremde Experten die großen Linien der Wirtschaftspolitik mitgestalten. Analysen, Strategiepapiere, Zukunftsfragen – alles auf dem Tisch der Berater! Offiziell heißt es, die Aufgaben könnten intern nicht abgedeckt werden. Doch hinter den Kulissen wächst die Verwunderung: Warum wird die Kernarbeit eines Ministeriums ausgelagert?

Der Umfang hat es in sich: Eine ganze Berater-Truppe auf Abruf, jederzeit einsatzbereit, soll das Ministerium unterstützen. Wenn es brennt, sollen sie innerhalb kürzester Zeit liefern – schnell, flexibel, jederzeit verfügbar. Kritiker sprechen von einer Parallelstruktur neben dem eigentlichen Apparat. Denn klar ist: Hier geht es nicht nur um organisatorische Hilfe, sondern um Inhalte, Einfluss und Macht. Wer schreibt künftig an den entscheidenden Konzepten für Industrie, Rohstoffe und Technologien?

Und das Ganze kostet richtig Geld! Interne Zahlen gibt es zwar nicht, doch Branchenkenner wissen: Solche Einsätze gehen schnell in die Millionen. Während im Ministerium selbst Stellen offen bleiben und Unruhe herrscht, fließt Geld nach außen. Führungswechsel, interne Spannungen, sogar Berichte über durchsuchte E-Mail-Konten – das Klima gilt als angespannt. Offiziell soll alles der Effizienz dienen. Doch eine Frage steht im Raum wie ein Donnerschlag: Wenn ein Ministerium seine eigene Politik nicht mehr allein stemmen kann – wer hat dann wirklich das Steuer in der Hand?

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