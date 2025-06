Ein Bericht hat ergeben, dass fast 100 australische Kinder täglich aufgrund von unerwünschten Arzneimittelreaktionen ins Krankenhaus eingeliefert werden, von denen die Hälfte vermeidbar ist. Dies hat das australische Gesundheitssystem jährlich 130 Millionen A$ gekostet.

Ein Bericht hat ergeben, dass fast 100 australische Kinder täglich aufgrund unerwünschter Arzneimittelreaktionen ins Krankenhaus eingeliefert werden, von denen die Hälfte vermeidbar ist.

Der Arzneimittelsicherheitsbericht der Pharmaceutical Society of Australia (PSA), der von der University of South Australia (UniSA) erstellt wurde, dokumentiert eine Gesundheitskrise, in der 93 Kinder täglich wegen medikamentenbedingter Verletzungen in die Notaufnahme gehen. Dazu gehören Vergiftungen, Überdosierungen und gefährliche Off-Label-Anwendungen

Paracetamol (Paracetamol) und Antidepressiva gehören zu den Steindschuldigen, mit 7.332 pädiatrischen Vergiftungen, die allein 2022 bis 2023 einen Krankenhausaufenthalt erfordern. Der Bericht schätzt, dass diese Vorfälle das Gesundheitssystem von Land Down Under jährlich 130 Millionen A$ (83,46 Millionen Dollar) kosten.

„Der Gebrauch von Medikamenten bei Kindern und Jugendlichen ist üblich“, sagte der leitende Forscher Dr. Imaina Widagdo. „Abetsichts der Tatsache, dass fast 100 Kinder jeden Tag mit Nebenwirkungen in Krankenhäusern sind, ist es klar, dass mehr getan werden muss, um ihre Gesundheit zu schützen.“ (Verwandt: Paracetamol und Antidepressiva führen zu Besuchen in der Notaufnahme in der Kindheit mit erheblicher Rate – ein Symptom eines größeren Problems, das die Gehirne von Kindern vergiftet.)

Laut Widagdo enthüllen die Enthüllungen des PSA-Berichts systemische Versäumnisse bei der Sicherheit von pädiatrischen Medikamenten. Sie werfen auch dringende Fragen zur regulatorischen Transparenz und zur Ethik der Verschreibung unzureichend getesteter Medikamente an Minderjährige auf.

„Im Gegensatz zu Erwachsenen haben Kinder sich entwickelnde Körper, was bedeutet, dass sie anders auf Medikamente reagieren können als Erwachsene“, erklärte sie. „Zweitens, da Medikamente selten mit Kindern getestet werden, sind die Dosen, die Sicherheit und die Wirksamkeit bestimmter Medikamente möglicherweise nicht vollständig bekannt oder immer genau.“

Die wahren Gefahren von Medikamenten für Kinder

Forscher William Parker sagte gegenüber The Defender, dass der Bericht der PSA ein „sehr wichtiges Thema“ berührt – Kinder, die durch gewöhnliche Haushaltsmedikamente vergiftet werden. Er wies jedoch darauf hin, dass der Bericht „das große Ganze vermisst“.

Parker, der nicht an der UniSA-Zeitung beteiligt war, erwähnte, dass Paracetamol „nicht sicher für die neurologische Entwicklung ist … selbst bei klinisch akzeptierten Dosen“. Der Forscher, der sich auf Paracetamol-Risiken spezialisiert hat, fuhr fort: „Es verursacht Autismus und wahrscheinlich auch ADHS. Das ist also das eigentliche Problem.“

Befürworter forderten die Eltern auf, nach Alternativen zu suchen. Wendy Miller empfahl für Natural Health 365 Strategien zur Unterstützung des Immunsystems wie eine Nahrungsergänzung mit Vitamin D3, Zink, Probiotika und Vollwertkost, die sich auf schlecht geottete Medikamente verlassen.

Die globale Epidemie der Schäden an pädiatrischen Medikamenten erfordert Rechenschaftspflicht – nicht nur für die Medikamente, die verletzen, sondern für die Systeme, die sie ermöglichen. Solange die Aufsichtsbehörden die Sicherheit von Kindern über Unternehmensinteressen stellen, bleiben Familien ohne informierte Zustimmung unwissentlich an einem Experiment mit hohem Einsatz.

„Das sagt uns, dass wir bei der Verschreibung und Überwachung von Medikamenten für Kinder und Jugendliche viel mehr Vorsicht weten müssen“, sagte Widagdo. „Wir alle haben die Verantwortung, Kinder und Jugendliche vor dem falschen Gebrauch oder versehentlichem Konsum von Medikamenten zu schützen. Denn wenn es um die Sicherheit von Kindern geht, ist Prävention immer besser als Heilung.“

Beobachten Sie, wie Del Bigtree darauf hinweist, dass der Zusammenhang zwischen Tylenol und Autismus die Schwäche der Behauptungen aufdeckt, dass Autismus mit der Genetik in Verbindung steht.

