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Berlin – Wie politisch dürfen Lehrer sein? Ein großer FOCUS-Bericht rollt den Streit um die sogenannten „Lehrer-Pranger“ der AfD neu auf und spricht vom „wahren Kalkül“ dahinter – das ist die Wertung des Magazins. Belegt ist: Seit 2018 hat die AfD in mehreren Ländern Meldeportale wie „Neutrale Schule“ betrieben, über die Schüler und Eltern Lehrkräfte melden konnten. In Mecklenburg-Vorpommern verbot der Datenschutzbeauftragte das Portal, das Verwaltungsgericht Schwerin bestätigte das Verbot 2020. Die AfD beruft sich auf den Beutelsbacher Konsens, Gewerkschaften halten dagegen: Ein Neutralitätsgebot gegenüber Verfassungsfeinden gebe es nicht.

Ein neues Portal ist der Anlass nicht. Der FOCUS-Text vom Dienstagmorgen ist eine Hintergrundgeschichte über Beschwerden, Meldeportale und Druck auf Schulen. Nach FOCUS-Darstellung begann alles 2018 mit dem Portal „Neutrale Schule“ der AfD-Fraktion in Hamburg, danach folgten Angebote unter anderem in Bremen, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg. Die meisten seien inzwischen wieder vom Netz, die Resonanz sei überschaubar gewesen. In Hamburg sollen laut FOCUS zwei bis drei ernstzunehmende Hinweise pro Woche eingegangen sein.

Die rechtliche Grenze zog Mecklenburg-Vorpommern. Der dortige Landesdatenschutzbeauftragte untersagte dem AfD-Landesverband das Portal. Am 1. Dezember 2020 bestätigte das Verwaltungsgericht Schwerin das Verbot auch im Hauptsacheverfahren. Die Begründung der Behörde: Die Partei sammle gezielt die politischen Meinungen der gemeldeten Lehrer. Diese gelten nach Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung als besonders geschützte Daten. Eine Schulklasse sei kein öffentlicher Raum, in dem ein Lehrer seine Meinung „offensichtlich öffentlich“ mache.

Und was sagt die AfD? Auf Anfrage des NDR schrieb die Partei kürzlich: „Innerhalb des pädagogischen Schutzraums Schule dürfen Lehrer nicht politisch agitieren und versuchen, die von ihnen abhängigen Schüler für oder gegen eine bestimmte politische Partei einzunehmen.“ Das sage auch der „nach wie vor gültige Beutelsbacher Konsens“. In Thüringen betreibt die AfD-Landtagsfraktion seit August 2025 ein anderes Portal: Dort sollen Bürger anonym Gewalt und Mobbing an Schulen melden. Bildungspolitischer Sprecher Denny Jankowski begründet das mit einer zu hohen Dunkelziffer in der amtlichen Statistik.

Die Kritiker sehen das anders. GEW-Chefin Maike Finnern sagte FOCUS: „Lehrer dürfen die Werte der Verfassung verteidigen. Das ist durch das deutsche Recht und die Prinzipien des Beutelsbacher Konsenses nicht nur ganz klar gedeckt, sondern sogar vorgegeben.“ Tatsächlich kommt das Wort „Neutralität“ im Beutelsbacher Konsens von 1976 nicht vor, wie auch ein NDR-Faktencheck feststellt. Er enthält drei Grundsätze: das Überwältigungsverbot, das Gebot, Kontroverses kontrovers darzustellen, und die Befähigung der Schüler zur eigenen Meinung. Zur Rechtslage gehört aber auch: Lehrkräfte sind als Beamte oder Angestellte des Staates zu Mäßigung und parteipolitischer Zurückhaltung verpflichtet.

Wie heikel diese Abwägung ist, zeigt ein Fall aus Sachsen-Anhalt, über den FOCUS ausführlich berichtet. Ein Lehrer aus Stendal hatte einem Schüler auf Nachfrage erklärt, warum er die AfD nicht wählen würde, und dabei den Satz gesagt, wer bei klarem Verstand sei, könne diese Partei nicht wählen. Dafür entschuldigte er sich später. Nach einer Dienstaufsichtsbeschwerde der AfD erhielt er eine Abmahnung des Schulamts. Laut FOCUS zog die Behörde sie vor dem für den 26. November angesetzten Termin vor dem Arbeitsgericht Magdeburg zurück, „wegen Zeitablaufs“. Ein Grundsatzurteil bleibt damit aus.

Druck entsteht laut NDR nicht nur über Portale. Eine Datenanalyse des Senders ergab, dass die AfD seit 2017 in 250 Kleinen Anfragen an Landesregierungen Begriffe wie „Neutralität“ oder „Beutelsbacher Konsens“ verwendet hat, oft mit Namen von Schulen. Nach dem Deutschen Schulbarometer, das FOCUS zitiert, ist fast jede fünfte Lehrkraft unsicher bei politischen Äußerungen, im Osten 27 Prozent. Welcher Anteil davon auf die AfD zurückgeht, lässt sich nicht beziffern.

FOCUS schildert außerdem den Fall einer Gruppe der „Omas gegen Rechts“ aus dem hessischen Hersfeld, mit der Schulen nach einer Beschwerde beim Schulamt die Zusammenarbeit beendeten. Wer die Beschwerde einreichte, ist laut FOCUS unbekannt; einen Beleg, dass die AfD dahintersteckt, nennt der Bericht nicht. Über die Debatte um die Gruppe hatten wir bereits berichtet, ebenso über den Streit um eine Abmahnung und die AfD.

KOMMENTAR / MEINUNG: Neutralität ist ein schönes Wort, aber ein Lehrer ist kein Automat. Wer Schüler zur Demokratie erziehen soll, muss erklären dürfen, wo die Grenzen des Grundgesetzes liegen. Gleichzeitig darf kein Klassenzimmer zur Wahlkampfbühne werden – für keine Partei.

KOMMENTAR / MEINUNG: Portale, auf denen Kinder ihre Lehrer melden sollen, vergiften das Vertrauen an Schulen. Dass ein Gericht genau das schon vor Jahren gestoppt hat, sollte allen Parteien eine Lehre sein. Wer Missstände sieht, hat den Dienstweg, die Schulaufsicht und das Parlament.

KOMMENTAR / MEINUNG: Peinlich ist auch die Rolle der Behörden. Ein Schulamt, das erst abmahnt und dann vor Gericht kneift, lässt Lehrer wie Kritiker gleichermaßen im Regen stehen. Die Kultusministerien müssen endlich klare Regeln aufschreiben, statt die Schulen mit dem Streit allein zu lassen.

Was meinen Sie: Müssen Lehrer neutral sein – oder für die Demokratie Partei ergreifen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Landesdatenschutzbeauftragter MV: AfD-Portal bleibt verboten, 01.12.2020: https://www.datenschutz-mv.de/presse/?id=166062&processor=processor.sa.pressemitteilung

NDR: Streit über „linke Lehrer“ – Wie die AfD Druck an Schulen macht, 19.11.2026: https://www.ndr.de/nachrichten/info/streit-ueber-linke-lehrer-wie-die-afd-druck-an-schulen-macht,neutralitaet-an-schulen-100.html

FOCUS: Neutralität? Das wahre Kalkül hinter dem Lehrer-Pranger der AfD, 24.11.2026: https://www.focusplus.de/politik/neutralitaet-wahre-kalkuel-hinter-dem-lehrer-pranger-afd-20119

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