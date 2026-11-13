BERLIN: BRANDSTIFTUNG AN AUTO VON JULIAN REICHELT – MOTIV OFFEN

Symbolfoto – Bild KI-generiert

Berlin – In der Nacht zum Freitag, dem 13. November 2026, ist in Charlottenburg ein Auto des NIUS-Chefredakteurs Julian Reichelt in Brand geraten und nahezu vollständig zerstört worden. Ein Passant alarmierte die Berliner Feuerwehr. Die Polizei Berlin ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung; weil eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden könne, übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen. Durch den Brand wurde laut amtlicher Pressemitteilung niemand verletzt. Ein politisches Motiv ist damit nicht bestätigt, nur nicht ausgeschlossen. Die Täter sind unbekannt, ein Bekennerschreiben war zunächst nicht öffentlich bekannt. Die Polizei nannte den Halter in ihrer Mitteilung nicht; Reichelt selbst und mehrere unabhängige Medien identifizierten den Wagen als seines.

Das ergibt sich aus der Pressemitteilung der Polizei Berlin vom 13. November 2026, veröffentlicht unter der Nummer 1516 mit dem Titel „Fahrzeug eines Medienunternehmens in Brand gesetzt“. Die Behörde schreibt, in der vergangenen Nacht habe in Charlottenburg ein Auto gebrannt. Gegen 2:30 Uhr habe ein Passant das brennende Fahrzeug bemerkt und die Berliner Feuerwehr alarmiert. Die eingetroffenen Brandbekämpfer hätten das mittlerweile in Vollbrand stehende Fahrzeug eines Medienunternehmens gelöscht, das durch das Feuer nahezu vollständig zerstört worden sei. Weil eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden könne, habe der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen. Durch den Brand sei niemand verletzt worden. Die Ermittlungen dauerten an. Den Namen des Fahrzeughalters, den genauen Fahrzeugtyp und das Wort „Brandanschlag“ enthält die amtliche Mitteilung nicht. Sie spricht von einem in Brand gesetzten Fahrzeug und vom Verdacht der Brandstiftung, nicht von einem bereits festgestellten politisch motivierten Anschlag.

Unabhängige Medien stützen den Kern dieser Darstellung, präzisieren aber die Uhrzeit. Das ZDF berichtete am 13. November, die Polizei habe eine vorsätzliche Brandstiftung bestätigt, die um 2:07 Uhr von einem Passanten gemeldet worden sei; einen Namen nannte die Polizei auch gegenüber dem Sender nicht. Ein Polizeisprecher sagte dem Bericht zufolge, man gehe von Brandstiftung aus; weil ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden könne, habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Die Berliner Feuerwehr bestätigte der Berliner Zeitung, dass Einsatzkräfte gegen 2 Uhr nach Charlottenburg alarmiert worden seien. Das Auto habe „in ganzer Ausdehnung“ gebrannt, habe aber weit genug von anderen Fahrzeugen gestanden, sodass keine anderen Pkw zu Schaden gekommen seien. Der rbb und die WELT berichteten ebenfalls, die Polizei bestätige die vorsätzliche Brandstiftung, nenne aber keinen Halter. NIUS selbst hatte in einem ersten Beitrag, veröffentlicht am 13. November um 7:46 Uhr, geschrieben, die Tat sei gegen 3 Uhr in der Nacht passiert. Das weicht von der amtlichen Angabe „gegen 2:30 Uhr“ und von der in mehreren unabhängigen Berichten genannten Meldezeit 2:07 Uhr ab.

Dass es sich um das Auto von Julian Reichelt handelt, geht nicht aus der Polizeimeldung hervor, sondern aus Reichelts eigener Darstellung und aus der Berichterstattung unabhängiger Medien. Reichelt ist Chefredakteur des Online-Portals NIUS und eine öffentliche Person; er berichtete selbst am Freitagmorgen in einer Live-Sendung und in Artikeln seines eigenen Mediums über den Vorfall. NIUS ist in diesem Fall eine interessierte Partei, kein neutrales Amtsblatt. Der rbb, das ZDF, die Berliner Zeitung und die WELT übernahmen die Zuordnung gleichwohl und berichteten übereinstimmend, das ausgebrannte Fahrzeug in Charlottenburg sei das Auto des NIUS-Chefredakteurs. Auf Bildern, die NIUS veröffentlichte, ist nach Darstellung des rbb ein BMW zu erkennen; die amtliche Mitteilung nennt keine Marke. Der genaue Standort innerhalb des Ortsteils wird hier aus Sicherheitsgründen nicht wiedergegeben.

In der öffentlichen Debatte wird der Vorgang bereits als „Brandanschlag“ bezeichnet, so auch in der NIUS-Überschrift. Amtlich steht dieses Wort nicht. Bestätigt ist der Verdacht der Brandstiftung und die Übernahme durch den Staatsschutz, weil eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann. Das ist etwas anderes als ein festgestelltes politisches Motiv oder eine festgestellte linksextremistische Täterschaft. In einem späteren NIUS-Beitrag vom 13. November heißt es, mittlerweile ermittle das für politisch linksmotivierte Kriminalität zuständige LKA 52. Diese Zuordnung steht nicht in der amtlichen Pressemitteilung; dort ist allein vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Rede. NIUS berief sich zudem auf Angaben eines Polizeisprechers gegenüber der BILD: Man gehe von Brandstiftung aus, ein Brandkommissariat habe die Ermittlungen übernommen, die Täter seien bislang unbekannt. Der Sprecher sagte dem Bericht zufolge außerdem, im seltensten Falle brenne ein abgestelltes Auto von allein. Die Polizei habe sich zunächst nicht zu einem konkreten Spurenbild geäußert. Unabhängig davon bleibt festzuhalten: Die Täter sind unbekannt, das Motiv ist offen, die Ermittlungen dauern an.

Reichelt selbst ließ an seiner Einordnung keinen Zweifel. Er nannte den Vorgang einen Schock und sagte bei NIUS Live: „Es ist vollkommen klar, dass dies ein gezielter Anschlag war.“ Er sprach von einem „Einschüchterungsversuch gegen neue freie Medien, die sich diesem Linksextremismus entgegenstellen“. Vermutlich sei gezielt ausgespäht worden, welches sein Auto sei, und der Moment zum Anzünden abgewartet worden. Es sei „der klassische Antifa-Trick“ angewendet worden: „Brandbeschleuniger auf den Reifen.“ Nicht einmal ein Kindersitz auf dem Frontsitz habe die Täter abhalten können, sagte er. Diese Angaben sind Bewertungen und Behauptungen des Betroffenen, nicht festgestellte Ergebnisse der Polizei. Das ZDF gab die Aussage zum Brandbeschleuniger ausdrücklich als Darstellung Reichelts wieder. Ob Brandbeschleuniger eingesetzt wurden, ob das Fahrzeug ausgespäht wurde und ob Linksextremisten die Tat begingen, ist polizeilich nicht als erwiesen mitgeteilt. Reichelt versprach zugleich: „Niemals werden wir uns einschüchtern lassen. Wir werden mit unserer Berichterstattung weitermachen.“

Zur Frage von Verletzten ist die amtliche Lage klarer als einzelne Medienberichte. Die Polizei schreibt: Durch den Brand wurde niemand verletzt. NIUS berichtete, ein Feuerwehrmann solle ersten Informationen zufolge bei dem „Brandanschlag“ leicht verletzt worden sein; er sei auf der Straße bei dem Löscheinsatz angefahren worden. Die Berliner Zeitung befragte dazu die Feuerwehr: Der Sprecher konnte die Berichte über eine Verletzung eines Feuerwehrmanns nicht bestätigen. Soweit andere Berliner Medien einen Unfall mit einem vorbeifahrenden Auto während der Löscharbeiten schildern, handelt es sich nach diesen Darstellungen um ein gesondertes Geschehen; ein Zusammenhang mit der Brandstiftung ist danach nicht festgestellt. Entscheidend für die Brandtat selbst bleibt die amtliche Formulierung: Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der Passant, die Einsatzkräfte und ein etwaiger Unfallbeteiligter werden hier nicht namentlich genannt.

Hinweise auf die Täter waren zunächst nicht öffentlich. Das ZDF hielt fest, im aktuellen Fall seien zunächst keine Bekennerschreiben oder andere Hinweise auf die Täter öffentlich bekannt gewesen. Ein solches Schreiben wird hier deshalb nicht behauptet. Mehrere Medien erinnerten an ältere Fälle, in denen Autos eines Kolumnisten der B.Z. in Brand gesetzt worden waren; in einem jener Fälle wurde später ein Bekennerschreiben mit linksextremistischem Inhalt veröffentlicht. Das ist historischer Kontext, kein Beweis für den heutigen Vorgang. Reichelt selbst zog politische Schlussfolgerungen und warf unter anderem dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther vor, NIUS als „Feinde von Demokratie“ bezeichnet zu haben; er nannte außerdem die Berliner Linkspartei-Politikerin Elif Eralp. Der Anwalt Joachim Steinhöfel formulierte ähnlich scharf. Das sind Meinungsäußerungen und Schuldzuweisungen, keine festgestellten Tathintergründe. Eine Kausalität zwischen öffentlichen Äußerungen und dem Fahrzeugbrand ist nicht belegt.

Der gesicherte Stand am Freitag, dem 13. November 2026, ist damit dieser: In Charlottenburg ist in der Nacht ein Auto eines Medienunternehmens nahezu vollständig ausgebrannt. Die Polizei geht vom Verdacht der Brandstiftung aus. Der Staatsschutz ermittelt, weil eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann. Verletzt wurde durch den Brand nach amtlicher Mitteilung niemand. Die Täter sind unbekannt, ein Motiv ist nicht festgestellt, ein Bekennerschreiben war zunächst nicht bekannt. Dass der Wagen Julian Reichelt gehört, sagen er selbst und unabhängige Medien; die Polizei hat den Halter in ihrer Mitteilung nicht namentlich genannt. Die Bezeichnung „Brandanschlag“ und die Zuschreibung an die Antifa oder an den Linksextremismus bleiben Bewertungen, solange die Ermittlungsbehörden sie nicht als festgestellte Tatsache mitteilen. Die Unschuldsvermutung gilt auch gegenüber unbekannten Beschuldigten: Ein Verdacht ist kein Urteil.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein ausgebranntes Auto vor der Tür eines Journalisten ist ein schwerer Vorgang, der restlos aufgeklärt werden muss. Wer Medienleute einschüchtern will, greift die Pressefreiheit an, ganz gleich, von welcher Seite die Täter kommen. Genau deshalb darf die Aufklärung nicht durch voreilige Zuschreibungen ersetzt werden. Brandstiftung ist der amtliche Verdacht, ein festgestellter politischer Anschlag ist er noch nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass der Staatsschutz übernimmt, weil ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden kann, ist ein Ermittlungsschritt und kein Schuldspruch. Das eigene Medium des Betroffenen darf den Schock schildern und Vermutungen äußern; es ersetzt aber nicht die Polizei. Wer aus einem nicht ausgeschlossenen Motiv schon eine feststehende Täterschaft macht, macht die Ermittlung zur Kulisse.

KOMMENTAR / MEINUNG: Politiker für einen Brand haftbar zu machen, dessen Urheber noch niemand öffentlich benannt hat, ist Polemik, keine Beweisführung. Ebenso falsch wäre es, die Sache kleinzurreden, nur weil der Geschädigte politisch umstritten ist. Ein Journalistenauto in Flammen verlangt denselben Ernst wie jeder andere schwere Angriff auf Eigentum und Sicherheit: Fakten zuerst, Meinung danach, Urteil erst nach der Untersuchung.

Was meinen Sie: Reicht der Verdacht der Brandstiftung und die Übernahme durch den Staatsschutz – oder muss erst ein festgestelltes Motiv vorliegen, bevor öffentlich von einem Anschlag gesprochen wird? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Polizei Berlin: Fahrzeug eines Medienunternehmens in Brand gesetzt (Pressemitteilung Nr. 1516, 13.11.2026): https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/2026/pressemitteilung.1739138.php

ZDF: Auto von Chefredakteur Julian Reichelt angezündet (13.11.2026, 12:36 Uhr): https://www.zdfheute.de/panorama/reichelt-nius-auto-angezuendet-100.html

NIUS: Brandanschlag: Auto von NIUS-Chefredakteur Julian Reichelt abgefackelt (13.11.2026, 07:46 Uhr): https://nius.de/berlin/brandanschlag-auto-chefredakteur-julian-reichelt

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24