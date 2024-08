Berlin: Facharbeiter messert 5 Personen nieder!

Nr. 1672

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Marzahn alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 21-jähriger Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in der Bitterfelder Straße gegen 22.40 Uhr zunächst mit einem 38-jährigen Besucher vor der Unterkunft in Streit geraten sein und diesen dann geschlagen haben. Ein 62 Jahre alter Sicherheitsmitarbeiter, der hinzukam, um den Streit zu schlichten, soll ebenfalls von dem 21-Jährigen mit Schlägen attackiert worden sein. Anschließend habe sich der Mann entfernt, traf jedoch unmittelbar danach auf dem Hof der Gemeinschaftsunterkunft auf mehrere Personen einer etwa 20 Personen großen Gruppe, die er erst geschlagen und dann mit einem Messer angegriffen haben soll. Alarmierte Einsatzkräfte trafen am Ort ein und nahmen den Tatverdächtigen fest. Da er über Schmerzen am Oberkörper klagte, wurde er zunächst in einem Krankenhaus ambulant behandelt, anschließend in einen Polizeigewahrsam gebracht und für die Kriminalpolizei eingeliefert. Neben dem Besucher und dem Sicherheitsdienstmitarbeiter wurden fünf weitere Personen, eine 15-Jährige, zwei 20-Jährige und zwei Männer im Alter von 24 und 42 Jahren, verletzt. Während die beiden 20-Jährigen stationär mit Stichverletzungen im Krankenhaus aufgenommen wurden, wurden die anderen Verletzten ambulant in einer Klinik oder am Ort behandelt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.