Berlin: Festnahme nach Angriff mit Sportbogen!

Polizeimeldung vom 05.01.2023

Friedrichshain-Kreuzberg

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Friedrichshain alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll in der Simplonstraße gegen 14.30 Uhr ein 40-jähriger Mann mit einem Sportbogen von seinem Balkon auf ein gegenüberliegendes Büro geschossen haben. Als der 49-jährige Büroinhaber daraufhin das Gebäude verließ, habe der Mann einen weiteren Schuss in seine Richtung abgegeben, wobei sich der Pfeil jedoch im Geäst eines Baumes verfing. Der Tatverdächtige, zu welchem auch ein Vorführbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe vorlag, konnte vom Spezialeinsatzkommando unter Einsatz eines Diensthundes in seiner Wohnung festgenommen werden. Der Büroinhaber blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).

Quelle: Polizei Berlin