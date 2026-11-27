Symbolfoto – Bild KI-generiert

Berlin – Schauspieler Henning Baum (54) fordert angeleitetes Krafttraining in Senioren- und Pflegeheimen. In der „Schorn Show“ bei RTL Radio sagte der gebürtige Essener am 25. November, man solle alte Menschen in Heimen nicht nur sitzen und Monopoly spielen lassen, sondern unter Anleitung mit ihnen Krafttraining machen. Von 90-Jährigen berichtet er, sie hätten nach einer Zeit des Trainings ihre Mobilität zurückgewonnen: Der Muskel könne sich in jedem Alter aufbauen, deshalb sei es nie zu spät zu trainieren. Fachlich ist das keine neue Idee: Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt älteren Menschen bereits seit 2020 an mindestens 2 Tagen pro Woche muskelkräftigende Übungen.

Stand: 20:51 Uhr MEZ

Die Äußerungen fielen am Mittwoch in der „Schorn Show“ mit Thorsten Schorn und Andrea Ostermann; die Sendung wird im RTL Audio Center in Berlin produziert. Baum, bekannt als Mick Brisgau aus „Der letzte Bulle“, sprach wörtlich davon, alte Menschen in Heimen nicht nur sitzen zu lassen, „sondern macht mit ihnen unter Anleitung Krafttraining“. Das sei „phänomenal, denn der Muskel hat die Fähigkeit, sich in jedem Alter aufzubauen.“ Er selbst trainiert mit der Langhantel: fünf Grundübungen und vier Hilfsübungen. Schwimmen und Radfahren hält er für gute Bewegung, für die Knochendichte setzt er auf Widerstand mit schweren Gewichten. Genau hier vermengt die BILD-Pointe „Mit 90 Jahren noch an die Langhantel“ zwei Ebenen: Die Forderung an die Heime lautete angeleitetes Krafttraining – nicht, dass hochbetagte Bewohner denselben Langhantelplan eines 54-jährigen Schauspielers übernehmen sollen.

Dafür, dass Muskeln auch im hohen Alter noch aufgebaut werden können, gibt es belastbare Studien. Im New England Journal of Medicine erschien 1994 eine randomisierte Studie von Maria Fiatarone und Kollegen mit 100 gebrechlichen Pflegeheimbewohnern; das Durchschnittsalter lag bei 87,1 Jahren (Spanne 72 bis 98). Nach 10 Wochen progressivem Krafttraining mit hoher Intensität stieg die Muskelkraft in der Trainingsgruppe um 113 Prozent, in der Vergleichsgruppe nur um 3 Prozent. Die Gehgeschwindigkeit verbesserte sich um 11,8 Prozent, die Leistung beim Treppensteigen um 28,4 Prozent. Ein Nährstoffpräparat ohne Training brachte dagegen keinen messbaren Vorteil. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt älteren Menschen seit 2020 muskelkräftigendes Training aller großen Muskelgruppen an mindestens 2 Tagen pro Woche; zusätzlich sollen Gleichgewicht und Kraft in einem vielseitigen Programm an 3 oder mehr Tagen trainiert werden, um die Alltagsfähigkeit zu stärken und Stürze zu verhindern. Die Belastung soll dem jeweiligen Leistungsvermögen angepasst werden.

Genau diese Anpassung ist der Punkt, den eine Promi-Forderung leicht übergeht. Hohe Intensität kann bei Hochbetagten wirken, setzt aber enge Anleitung und ärztliche Abklärung voraus; nicht jeder Heimbewohner gehört an eine schwere Hantelstange. In deutschen Pflegeeinrichtungen sind Bewegungsangebote über den Präventionsleitfaden der Kassen bereits vorgesehen – oft scheitert die Praxis an Personal und Zeit. Baum war in der Radiosendung zudem wegen eines aktuellen Playboy-Covers und einer neuen ARD-Arztrolle zu Gast; die Forderung nach Krafttraining in Heimen war Teil dieses Gesprächs, nicht der Auftakt einer ausgearbeiteten Reform. Passende eigene Archivartikel zu diesem Thema liegen nicht vor.

KOMMENTAR / MEINUNG: Baum hat recht mit der Richtung. Wer alte Menschen nur in Sessel und Gesellschaftsspiele setzt, nimmt ihnen Beweglichkeit, die sie oft zurückgewinnen könnten. Dass ausgerechnet ein Schauspieler das anmahnen muss, sagt mehr über die Heime als über ihn.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Wissenschaft kennt das seit Jahrzehnten. Empfohlen wird Krafttraining unter Anleitung, angepasst an den einzelnen Menschen – nicht die Langhantel-Routine eines durchtrainierten Fernsehstars eins zu eins ins Heim zu tragen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das eigentliche Ärgernis ist nicht die Forderung, sondern dass sie immer noch wie eine Neuigkeit klingt. Solange Personal und Zeit fehlen, bleibt aus einer richtigen Idee oft nur ein schönes Interview.

Krafttraining gehört ins Heim – unter Anleitung, nicht erst wenn Prominente es fordern!

Quellen:

Weltgesundheitsorganisation, Leitlinien zu Bewegung und Sitzverhalten, 2020: https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128

Fiatarone u. a., New England Journal of Medicine, 1994: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199406233302501

BILD, 25.11.2026: https://www.bild.de/unterhaltung/stars-und-leute/henning-baum-schauspieler-will-krafttraining-in-seniorenheimen-6b067386d4a4a3142c5726b7

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