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Berlin – Die Schiene wird für die Industrie deutlich teurer: Ab dem 13. Dezember steigen die Trassenpreise im Güterverkehr im Schnitt um 12,9 Prozent, die Bundesnetzagentur hat das genehmigt. Laut Spiegel wenden sich Konzerne wie BASF, Bayer und Salzgitter deshalb in einem Brief an Verkehrsminister Steffen Bilger und fordern Reformen.

Stand: 12:48 Uhr MEZ

Trassenpreise sind die Gebühren, die Bahnunternehmen an die DB-Netztochter DB InfraGO für die Nutzung der Gleise zahlen. Laut DB InfraGO genehmigte die Bundesnetzagentur am 17. November die Entgelte für 2027: im Schnitt plus 7,9 Prozent, im Güterverkehr plus 12,9 Prozent, im Nahverkehr plus 7,7 und im Fernverkehr plus 5,0 Prozent. Die Entgelte im Anreizsystem des Güterverkehrs verdoppeln sich. DB InfraGO stellt mögliche Anpassungen nach unten in Aussicht, sobald die Instandhaltungsförderung des Bundes feststeht.

Hinzu kommt der Bundeshaushalt: Laut dem Verband Die Güterbahnen soll die Trassenpreisförderung für den Güterverkehr von 345 auf 200 Millionen Euro sinken. Zusammen mit der Preiserhöhung werde die Netznutzung pro Zug zum Fahrplanwechsel um rund 75 Prozent teurer, rechnet der Verband vor. Diese Zahl stammt vom Verband und ist eine Gesamtrechnung, keine amtliche Angabe.

Und es könnte weitergehen: Für 2028 hat DB InfraGO laut Güterbahnen bereits eine Erhöhung um 15 Prozent beantragt. Der Chemiekonzern Evonik warnt auf seiner Website, für Gefahrgut-Ganzzüge seien im Trassenpreissystem 2028 Aufschläge von bis zu 63,5 Prozent vorgeschlagen.

Hintergrund des Kostenanstiegs ist die Finanzierung der DB InfraGO, die der Bund unter anderem über Eigenkapitalerhöhungen stützt. Weil auf dieses Kapital eine Verzinsung erwirtschaftet werden muss, fließt es in die Trassenpreise ein – ein seit Jahren kritisierter Mechanismus. Verkehrsminister Bilger hatte laut VerkehrsRundschau die Trassenpreisreform mit der neuen Leistungsvereinbarung für die InfraGO für erledigt erklärt. Verbände wie Güterbahnen und VDV widersprechen.

Was genau in dem Brief der Konzerne steht, ist bislang nur aus dem Spiegel-Bericht bekannt. Eine Antwort des Ministeriums lag zunächst nicht vor.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Politik predigt seit Jahren: Güter auf die Schiene! Und dann wird ausgerechnet die Schiene von Jahr zu Jahr teurer, während die Förderung gekürzt wird. Wer so handelt, schickt die Fracht zurück auf die Autobahn.

KOMMENTAR / MEINUNG: Besonders absurd: Der Staat pumpt Geld als Eigenkapital in die Bahn-Netztochter – und die Nutzer zahlen über höhere Gebühren die Rendite darauf. Das ist kein Sanierungskonzept, das ist ein Verschiebebahnhof.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn selbst Chemie- und Stahlkonzerne öffentlich Alarm schlagen, sollte der Verkehrsminister zuhören. Eine Reform, die nur auf dem Papier erledigt ist, hilft keinem Werk und keinem Arbeitsplatz.

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Quellen:

DB InfraGO, Kundeninformation Trassenpreise: https://www.dbinfrago.com/web/aktuelles/kund-inneninformationen/kund-inneninformationen/2026-kw47-trasenpreise-2027-14095044

Die Güterbahnen (via LOK Report): https://www.lok-report.de/news/deutschland/verkehr/die-gueterbahnen-explodierende-trassenkosten-im-gueterverkehr-haushalt-soll-unveraendert-bleiben.html

DER SPIEGEL: https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/grosskonzerne-laufen-sturm-gegen-steigende-transportkosten-auf-der-schiene-a-3d67f09d-ff17-44f3-92af-c541a159d151

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