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Berlin – Ein Vereinsverbot am frühen Morgen, und eine große Razzia zur gleichen Zeit! Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport hat den Moscheeverein El-Irschad und drei Teilorganisationen mit sofortiger Wirkung verboten und aufgelöst. Seit 6 Uhr durchsucht die Polizei nach amtlichen Angaben 28 Vereinsräume, Geschäftsräume und Wohnungen. Die Innenverwaltung wirft dem Verein vor, die im Libanon beheimatete Hisbollah organisatorisch und finanziell unterstützt und ihr in der Stadt eine Plattform für Propaganda geboten zu haben. Das ist die Feststellung einer Behörde in einem Vereinsverbot, kein rechtskräftiges Strafurteil gegen einzelne Personen. Für Betroffene gilt die Unschuldsvermutung.

Die maßgeblichen Angaben stehen in einer Mitteilung der Senatsverwaltung für Inneres und Sport vom heutigen Dienstag. Demnach sind neben dem Verein El-Irschad e.V., der in Behördenpapieren auch als Al-Irschad geführt wird, die Teilorganisationen Al-Qaem e.V., Al-Thaqalyn e.V. und die Qalam Bildungszentrum UG (haftungsbeschränkt) verboten. Es ist ab sofort untersagt, Kennzeichen des Vereins und der Teilorganisationen zu verbreiten oder öffentlich zu verwenden. Die Internetauftritte sollen abgeschaltet werden, das Vereinsvermögen wurde beschlagnahmt. Die Durchsuchungen, so die Verwaltung, dienen der Beschlagnahme weiterer Beweismittel zu den Vereinsaktivitäten und der Sicherstellung vorhandenen Vermögens.

Durchsucht werden laut Mitteilung Vereins- und Geschäftsräume sowie Wohnungen von Vereinsvorständen und Mitgliedern. Eine eigene Pressemitteilung der Polizei Berlin lag am Vormittag nicht vor; die Einsatzschilderung stammt aus der Senatsmitteilung. Festnahmen, Beschuldigte oder ein öffentlich bekanntes Strafverfahren gegen namentlich genannte Personen teilt die Behörde in diesem Text nicht mit. Wir nennen deshalb keine Namen, keine Nationalitäten und keine genauen Adressen. Die vereinseigene Moschee liegt nach Angaben der Innenverwaltung in Berlin-Neukölln. Die BILD berichtet zusätzlich von einem Einsatz in Berlin-Mitte und nennt konkrete Straßen. Diese Straßen wiederholen wir nicht.

Wie viele Beamte im Einsatz sind, sagt die Senatsmitteilung nicht. Nach rbb-Informationen waren allein am Gemeindezentrum in Neukölln rund 50 Polizisten im Einsatz, die BILD schreibt dort von mehr als 50 Beamten. Beides ist eine journalistische Angabe, keine amtliche Zahl. Auch ob der Einsatz am Vormittag bereits beendet war, ist aus den vorliegenden Mitteilungen nicht ersichtlich.

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) begründet das Verbot in der Mitteilung so: Nach den Feststellungen ihrer Verwaltung handele es sich um einen in Berlin aktiven Verein, „der sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet und dessen Zweck und Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderläuft“. Die Bewertung sei „maßgeblich auf eine festgestellte Unterstützung der terroristischen ‚Hizb Allah‘ im Libanon zurückzuführen“. Der Verein biete der Organisation neben organisatorischer und finanzieller Unterstützung auch eine Plattform zur Verbreitung von Propaganda und verfassungsfeindlicher Ideologie innerhalb der schiitischen Diaspora in Berlin. Dafür nutze er nach Darstellung der Senatorin die Jugendarbeit sowie die vereinseigene Moschee in Neukölln. Weitere Einzelheiten dieser Arbeit und etwaige Losungen geben wir nicht wieder.

Spranger sagt zugleich, der Verein habe bereits seit geraumer Zeit im Verdacht einer Nähe zur Hisbollah gestanden. An der Vorbereitung des Verbots hätten der Generalbundesanwalt, die Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Bundesbehörden, Verfassungsschutzämter und weitere Innenministerien mitgewirkt, eine Vielzahl von Daten sei gesichtet worden. Auch jüngste rechtskräftige Verurteilungen von Hisbollah-Funktionären in Deutschland hätten wesentlich zu der Entscheidung beigetragen. Diese Verurteilungen betreffen nach den vorliegenden Angaben nicht das heutige Vereinsverbot als Strafurteil gegen El-Irschad selbst; sie sind ein von der Senatorin genanntes Argument für den Verwaltungsakt. Ein gesonderter Bericht der Bundesanwaltschaft oder der Generalstaatsanwaltschaft Berlin zu dem heutigen Einsatz war am Vormittag nicht veröffentlicht.

Ein Vereinsverbot ist eine Entscheidung der Verwaltung, kein Urteil eines Strafgerichts. Das Vereinsgesetz erlaubt ein Verbot, wenn sich ein Verein gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet oder wenn sein Zweck oder seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderläuft. Für landesweit tätige Vereine ist in Berlin die Senatsinnenverwaltung zuständig. Der betroffene Verein kann das Verbot vor dem Verwaltungsgericht angreifen. Solange ein Gericht nicht anders entscheidet, wirkt das Verbot mit sofortiger Kraft: der Verein ist aufgelöst, Kennzeichen sind tabu, Vermögen ist beschlagnahmt. Genau deshalb gehört zur Berichterstattung beides: die Härte der behördlichen Feststellung und der Hinweis, dass sie gerichtlich überprüfbar ist.

Praktisch heißt das für die betroffenen Räume: Der Verein darf als juristische Person nicht weiterwirken, Vorstände verlieren ihre organschaftliche Stellung, Konten und Gegenstände, die als Vereinsvermögen gelten, können sichergestellt werden. Eine Moschee als Gebäude verschwindet dadurch nicht automatisch aus der Stadt, aber sie darf nicht mehr vom verbotenen Verein betrieben werden. Was mit den Räumen und mit einer möglichen religiösen Nutzung durch andere Träger geschieht, ist am ersten Tag eines Verbots oft noch offen und wird, wenn es zum Streit kommt, ebenfalls vor Gericht oder in der Verwaltungsvollstreckung geklärt. Spekulationen über Käufer, Nachfolger oder eine sofortige Schließung jedes Gebetsraums stellen wir deshalb nicht als Tatsache dar.

Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen dem heutigen Landesverbot und dem schon länger geltenden bundesweiten Betätigungsverbot gegen die Hisbollah selbst. Letzteres richtet sich gegen die Organisation und ihre Tätigkeit in Deutschland, Ersteres gegen einen konkreten Berliner Verein und drei namentlich genannte Teilorganisationen. Wer beides in einen Satz zwingt, unterschlägt, dass ein Verein erst dann verboten ist, wenn die zuständige Behörde einen solchen Verwaltungsakt erlässt und begründet. Die Innenverwaltung legt heute genau das vor. Ob die Begründung in jedem Punkt trägt, kann ein Gericht prüfen, nicht die erste Welle der Nachrichten.

Eine Stellungnahme des Vereins, eines Vorstands oder eines Anwalts war am Dienstagvormittag nicht bekannt. Sollte sie nachgereicht werden, gehört sie in die Berichterstattung. Bis dahin gilt: Die Vorwürfe der Innenverwaltung sind schwer, aber sie ersetzen weder die Verteidigung des Vereins noch ein Strafverfahren gegen einzelne Mitglieder. Dass Wohnungen durchsucht werden, macht die Bewohnerinnen und Bewohner nicht automatisch zu Täterinnen und Tätern. Auch Menschen, die eine Moschee nur zum Gebet aufgesucht haben, sind damit nicht beschuldigt.

Zur Einordnung der Organisation, um die es der Behörde geht: Gegen die Hisbollah, amtlich oft Hizb Allah geschrieben, besteht in Deutschland bereits seit April 2020 ein Betätigungsverbot des Bundesinnenministeriums. Das Ministerium stuft die schiitisch-islamistische Organisation als terroristisch ein, wirft ihr vor, das Existenzrecht Israels zu bestreiten, und warnt vor bewaffnetem Kampf auch mit terroristischen Mitteln. Diese Einschätzung der Bundesregierung ist der rechtliche Hintergrund, vor dem Berlin den Verein jetzt verbietet. Sie macht aus jedem Mitglied von El-Irschad gleichwohl nicht automatisch einen Straftäter; das müsste im Zweifel ein Gericht klären. Einzelne Propagandasätze der Organisation geben wir nicht wieder.

In der öffentlichen Debatte wird El-Irschad seit Jahren als hisbollahnah beschrieben. Die Senatorin bestätigt in der heutigen Mitteilung immerhin den länger bestehenden Verdacht. Einen ausführlichen, aktuellen Verfassungsschutzbericht, der den Verein namentlich und mit neuen Zahlen zu diesem Einsatz belegt, hat die Innenverwaltung parallel zur Verbotsmitteilung nicht vorgelegt. Wir stützen uns deshalb auf das, was heute amtlich festgehalten ist, und nicht auf ältere Zeitungsrecherchen, die einzelne Besucher oder angebliche Szenendetails schildern. Solche Schilderungen wären, selbst wenn sie damals zutrafen, kein Ersatz für die Begründung des aktuellen Verwaltungsakts und würden hier nur unbeteiligte Privatpersonen ins Licht zerren.

Die Gewerkschaft der Polizei Berlin begrüßte das Verbot. Landeschef Stephan Weh erinnerte an die laufende Debatte um die Regierungsbildung in der Stadt und sagte, man erwarte von allen, die in Berlin Verantwortung übernehmen wollten, eine klare Haltung gegen Islamismus und Antisemitismus und die Bereitschaft, daraus Konsequenzen zu ziehen. Die Entscheidung der Innenverwaltung begrüße man ausdrücklich. Das ist die Meinung einer Personalvertretung, nicht der Wortlaut der Verbotsverfügung.

Was jetzt folgt, ist vor allem Verwaltungsvollzug und mögliche gerichtliche Prüfung. Die Polizei sichert nach amtlicher Darstellung Beweismittel und Vermögen. Ob daraus auch individuelle Strafverfahren entstehen, haben die beteiligten Justizbehörden bisher nicht öffentlich mitgeteilt. Der Hinweis der Senatorin auf die Mitwirkung des Generalbundesanwalts und der Generalstaatsanwaltschaft bedeutet zunächst nur Zusammenarbeit bei der Vorbereitung, nicht automatisch eine Anklage. Ein Verbot kann Bestand haben, geändert oder aufgehoben werden; das entscheidet im Streitfall ein Gericht, nicht die Schlagzeile des ersten Tages. Stand: 9:33 Uhr MEZ.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn eine Behörde feststellt, dass ein Verein einer als terroristisch eingestuften Organisation Geld, Organisation und eine Bühne gibt, muss der Rechtsstaat handeln. Ein Vereinsverbot ist dafür das vorgesehene scharfe Werkzeug. Wer Hisbollah-Strukturen in Deutschland duldet, macht sich selbst unglaubwürdig, wenn er zugleich jüdisches Leben schützen will.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gleichzeitig bleibt ein Verbot ein Verwaltungsakt, den Gerichte prüfen können, und eine Razzia ist kein Schuldbeweis gegen jede durchsuchte Wohnung. Wer aus dem Einsatz schon ein Urteil über alle Mitglieder und alle Besucher einer Moschee formt, vermischt Verein, Religion und Strafrecht. Genau diese Vermischung nutzen Extremisten, und genau deshalb sollte man sie nicht mitmachen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Innenverwaltung selbst sagt, der Verein habe schon länger unter Verdacht gestanden. Dann ist die entscheidende Frage nicht nur, warum heute verboten wird, sondern warum es so lange gedauert hat. Konsequenz gegen Islamismus und Antisemitismus muss sich an der Spurensicherung messen lassen, nicht am ersten Pressetext des Morgens.

Was meinen Sie: Reicht ein Vereinsverbot aus, um Unterstützerstrukturen einer als terroristisch eingestuften Organisation zu zerschlagen – und wie streng muss die gerichtliche Prüfung sein? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Senatsverwaltung für Inneres und Sport: Verbot des Vereins El-Irschad e.V. und seiner Teilorganisationen: https://www.berlin.de/sen/inneres/presse/pressemitteilungen/2026/pressemitteilung.1740195.php

BILD: Terror-Unterstützung? Razzia bei Moscheeverein in Berlin: https://www.bild.de/regional/berlin/terror-unterstuetzung-razzia-bei-moscheeverein-in-berlin-6afbf2a4bfa018bfcc989b2b

Vereinsgesetz: Voraussetzungen eines Vereinsverbots: https://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/__3.html

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