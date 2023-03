Berlin: Jugendlicher nach Messerangriff schwer verletzt!

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Prenzlauer Berg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Jugendliche im Alter von 18 und 16 Jahren gegen 22 Uhr auf dem Arnimplatz in einen Streit um Rauchutensilien geraten sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 18-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Messer in den Hals gestochen haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Jugendlichen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Der Tatverdächtige konnte durch die Einsatzkräfte festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).

Polizei Berlin