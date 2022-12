Berlin: Kinder mit Auto angefahren!

Nr. 2378

Ein Autofahrer erfasste mit seinem Wagen heute Morgen in Fennpfuhl zwei Kinder. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 43-Jährige gegen 7.20 Uhr den Weißenseer Weg in Fahrtrichtung Landsberger Allee. An einer ampelgeregelten Fußgängerfurt stieß er mit den beiden Mädchen im Alter von 13 Jahren zusammen, die zu diesem Zeitpunkt die Straße schnell überqueren wollten, um noch die soeben eingefahrene Tram erreichen zu können. Gemäß Zeugenangaben soll der Autofahrer die Ampel bei rotem Licht passiert haben. Die beiden Mädchen kamen mit schweren Verletzungen an Kopf und Rumpf sowie Bein und Rumpf in ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung stationär aufgenommen wurden. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.