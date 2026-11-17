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Berlin – Das Problem heißt nicht zuerst „zu wenig Strom in der Steckdose“, sondern zu wenig Netz für neue Anschlüsse! Die BILD titelt, Deutschland habe zu wenig Strom und der Wirtschaft drohe ein „Jahrzehnt Stillstand“. Beides ist zugespitzt. Den Satz vom Jahrzehnt liefert keine Studie der Bundesnetzagentur, sondern vor allem ein Warnschreiben des Verteilnetzbetreibers EWE Netz: Der Bau neuer Netzkapazitäten könne „mindestens zehn Jahre in Anspruch nehmen“. Genau solche regionalen Engpässe sind ernst. Sie sind deshalb aber noch kein flächendeckender Strom-Notstand – einen solchen hat die Behörde so nicht festgestellt.

Den Anstoß der aktuellen Berichte gibt eine Handelsblatt-Recherche, die die BILD am Dienstag aufgreift. Dem Handelsblatt liegt demnach ein Brief vor, den EWE Netz an alle Bürgermeister und Landräte in seinem Netzgebiet geschickt hat. Viele Stromanschlüsse könnten „nicht oder nur mit erheblichen Verzögerungen realisiert werden“, heißt es dort. Der Bau neuer Netzkapazitäten würde „mindestens zehn Jahre in Anspruch nehmen“. EWE-Netz-Geschäftsführer Torsten Maus sagte dem Handelsblatt, die Stromnetzengpässe würden „für den Wirtschaftsstandort Deutschland zum Problem“. Die BILD titelt, Deutschland habe zu wenig Strom, und macht aus dem Netzchef den „EWE-Chef“. Das ist ungenau: Maus leitet die Netztochter EWE Netz, Vorstandsvorsitzender der EWE AG ist Stefan Dohler.

Auf seiner eigenen Website beschreibt EWE Netz die Lage noch schärfer und mit Zahlen, die sich nachprüfen lassen. Dem Unternehmen lägen Anschlussanfragen für Großspeicher mit einer Gesamtbezugsleistung von über 34 Gigawatt vor, „mehr als dem Zehnfachen der gleichzeitigen Höchstlast“ im eigenen Stromnetz. Die Enge sitze nicht nur im eigenen Netz, sondern vor allem beim vorgelagerten Netzbetreiber, der wegen hoher Nachfrage und langer Genehmigungs- und Bauprozesse derzeit keine zusätzlichen festen Kapazitäten freigeben könne. Auf der vorgelagerten 110-Kilovolt-Ebene könnten Planung, Umsetzung und damit die Freigabe weiterer Leistung „zehn bis fünfzehn Jahre“ dauern. Seit dem 1. April 2026 verlangt EWE Netz für Anfragen ab 2 Megawatt eine Realisierungskaution, um spekulative Anmeldungen zu erschweren. Das ist die betriebliche Ursprungsquelle für die Zehn-Jahres-Frist, nicht eine Prognose, dass die gesamte deutsche Wirtschaft ein Jahrzehnt stillsteht.

Ähnliche Warnungen kommen aus anderen Regionen, jeweils als Angabe der dortigen Betreiber oder der Handelsblatt-Recherche, nicht als bundesweit einheitlicher Bescheid. In der Region Baden könne der Betreiber E-Werk Netze derzeit keine neuen Verbraucher über 1 Megawatt anschließen, in Hamburg stünden laut Hamburger Energienetze derzeit keine neuen Großanschlüsse über 1,5 Megavoltampere zur Verfügung. In Rommerskirchen im Rhein-Kreis Neuss stockt nach Angaben von Bürgermeister Martin Mertens der geplante Gewerbepark, weil der Netzbetreiber eine zuverlässige Versorgung bis Mitte der 2030er-Jahre nicht zusichern könne; einer Spedition, die 10 Elektro-Lkw gleichzeitig laden wollte, sei bereits abgesagt worden. Tesa-Chef Kourosh Bahrami klagt dem Handelsblatt zufolge über fehlende Kapazitäten an den Werken in Hamburg und Offenburg, in Offenburg erwarte er zusätzliche Leistung frühestens in 5 Jahren.

Auch Microsoft-Deutschland-Chefin Agnes Heftberger wird mit scharfen Worten zitiert. In einem WDR-Gespräch zum Rheinischen Revier im September sagte sie, es sei „irritierend“, wenn in einem Land, das Industrieland sei und an der Spitze mitspielen wolle, in Aussicht gestellt werde: „Netzanschluss gibt es vielleicht in zwanzig Jahren, 2040 plus x.“ Das ist die Einschätzung einer Konzernvertreterin, kein amtlicher Fahrplan. Der WDR berichtet zugleich, Microsoft selbst habe sich Strom und Netzanschluss für seine Rechenzentren im Revier bereits früh gesichert; warten müssten vor allem Zulieferer und Folgebetriebe. Westnetz, der örtliche Verteilnetzbetreiber, wollte keine pauschale Wartezeit nennen und verwies auf den starken Anstieg der Anschlussnachfrage, unter anderem durch Batteriespeicher.

Genau hier liegt die wichtigste Korrektur an der BILD-Story. „Deutschland hat zu wenig Strom“ vermischt zwei verschiedene Dinge: die Menge erzeugten Stroms und die Fähigkeit, neue große Verbraucher oder Speicher ans Netz zu bringen. In vielen Stunden gibt es sogar zu viel Strom an der falschen Stelle: Die Bundesnetzagentur verzeichnete 2025 nach Angaben ihrer Plattform SMARD 573 Stunden mit negativen Börsenpreisen. Das offizielle Versorgungssicherheitsmonitoring der Bundesnetzagentur, von der Bundesregierung im September 2025 veröffentlicht, kommt zu dem Ergebnis, dass die Versorgungssicherheit in den betrachteten Szenarien gewährleistet werden kann, wenn bis 2035 zusätzliche steuerbare Kapazitäten von bis zu 22,4 Gigawatt im Zielszenario oder bis zu 35,5 Gigawatt bei einer verzögerten Energiewende errichtet werden. Das ist ein Auftrag für den Kraftwerks- und Speicherzubau, kein Befund, dass Deutschland bereits im Notstand sei oder der Steckdose der Strom ausgehe.

Was sich amtlich sehr wohl beziffern lässt, ist die Warteschlange, vor allem bei Batteriespeichern. Laut der Monitoring-Auswertung der Bundesnetzagentur, veröffentlicht auf SMARD, wurden 2025 im gesamten Netz 18.158 Anschlussbegehren für Batteriespeicher ab der Mittelspannung gestellt. Die beantragte Leistung lag bei rund 573,5 Gigawatt, die zugesagte Leistung bei Zusagen aus demselben Jahr deutlich darunter. Viele Projekte werden an mehreren Standorten parallel angemeldet; wird an einem Ort zugesagt, fällt der Rest oft weg. Im Verteilnetz wurden 2025 nur rund 8 Prozent der neuen Begehren zugesagt, das entsprach rund 4 Prozent der beantragten Leistung; im Übertragungsnetz lag die Zusagequote bei rund 10 Prozent der Anträge und der Leistung. Zum Vergleich: Im Marktstammdatenregister waren zum Zeitpunkt der Auswertung 1.292 größere Batteriespeicher mit rund 3,6 Gigawatt in Betrieb. Die Warteschlange ist also real, aber sie besteht zu einem erheblichen Teil aus Anmeldungen, die so nie gebaut werden. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst – und blockiert damit oft Betriebe, die tatsächlich produzieren wollen.

Diese Überbuchung erklärt, warum eine E.ON-Sprecherin dem Handelsblatt sagen konnte, die Nachfrage nach Netzanschlüssen habe sich „seit 2020 in einer Geschwindigkeit und Größenordnung entwickelt, die niemand seriös vorhersehen konnte“. Die BILD macht daraus den Satz, trotz Energiewende habe „offenbar niemand“ mit dem steigenden Strombedarf gerechnet. Das greift zu kurz. Der Umstieg von Öl, Gas und Kohle auf Strom war politisch gewollt und in Szenarien der Netzentwicklungsplanung lange angelegt – für Wärmepumpen, E-Autos und die Elektrifizierung der Industrie. Unvorhergesehen war vor allem das Tempo der Anschlussanfragen, nicht die Richtung des Strombedarfs.

Ein Bündnis aus knapp 40 niedersächsischen Unternehmen und Kommunen hat deshalb bereits im Oktober die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Gitta Connemann, angeschrieben, wie der NDR berichtete. Bei EWE Netz lägen Anfragen für das 15– bis 20-Fache der verkraftbaren Leistung vor, manche Betriebe warteten bis zu 10 Jahre. Die Unterzeichner wollen, dass die Bundesnetzagentur bundesweit festlegt, wer Vorrang bekommt: etwa ein Krankenhaus, ein Wasserwerk oder ein Industriebetrieb, der umstellt – nicht automatisch das zuerst eingereichte Speichervorhaben. Die Bundesregierung hat mit dem Netzanschlusspaket einen Gesetzentwurf vorgelegt, über den der Bundestag berät. Er soll das Windhundprinzip lockern und Anschlüsse nach Planungsreife und Nutzen ordnen können. Ob das den Stau löst, ist offen; Verbände streiten darüber bereits. Jedenfalls ist das die politische Baustelle, nicht die Behauptung, dem Land gehe der Strom aus.

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht außerdem Kennzahlen zur Versorgungsqualität der Verteilernetzbetreiber. Im Juli 2026 stellte sie eine Deutschlandkarte zu den Werten des Jahres 2024 vor, unter anderem zu Unterbrechungsdauern und dazu, wie lange ein Netzbetreiber im Schnitt für die Herstellung von Netzanschlüssen braucht. Eine amtliche, bundesweit einheitliche Liste, wie lange Industrieverbraucher auf einen neuen Großanschluss warten, führt die Behörde damit nicht. Die Netzreserve, die dieselbe Behörde für Engpässe im Übertragungsnetz feststellt, ist etwas anderes als fehlender Strom im Haushalt: Am 22. Mai 2026 bestätigte sie einen Bedarf von 7.407 Megawatt für den Winter 2026/27; 4.742 Megawatt sollen inländische Reservekraftwerke decken, 2.665 Megawatt Kraftwerke im benachbarten Ausland. Für den Winter 2028/29 setzt sie 8.274 Megawatt an. Die Reserve dient dem Redispatch, also dem Ausgleich von Transportengpässen, nicht der Behauptung, Deutschland habe „zu wenig Strom“ in der Steckdose.

Eine Studie des Beratungsunternehmens AFRY im Auftrag des Netzwerks Beyond Fossil Fuels, vorgestellt am 2. Juni 2026 und von Germanwatch sowie der Deutschen Umwelthilfe aufgegriffen, beziffert den Stau auf der Erzeugungsseite: Rund 140 Gigawatt erneuerbare Anlagen und rund 130 Gigawatt Batteriespeicher warteten demnach auf den Anschluss; der geschätzte Wert verzögerter Investitionen liegt bei rund 45 Milliarden Euro. Wichtig: Die Autoren haben Verbraucheranschlüsse – Industrie, Rechenzentren, Ladeinfrastruktur – ausdrücklich nicht mitgezählt, weil die Datenlage dafür zu lückenhaft sei. Die Deutsche Umwelthilfe berichtete ergänzend von Betrieben, die bis zu 10 Jahre auf einen Anschluss für die Elektrifizierung warten. Das stützt die regionalen Warnungen, ersetzt aber keine amtliche Gesamtschau aller Warteschlangen. Zugleich ist der physische Netzausbau selbst langwierig: Von der Planung bis zur Inbetriebnahme größerer Leitungen vergehen oft viele Jahre – genau das beschreibt EWE Netz mit der Frist von zehn bis fünfzehn Jahren auf der vorgelagerten Ebene.

Unbestreitbar bleibt: Wo ein neues Werk, ein Ladepark oder ein Rechenzentrum Jahre auf den Anschluss wartet, entstehen echte Investitionsrisiken. Das gilt für Tesa, für Gewerbeparks im Rheinland und für Kommunen im EWE-Gebiet. Es rechtfertigt die Warnung der Netzbetreiber. Es rechtfertigt aber nicht die Überschrift eines nationalen Strom-Notstands und eines Jahrzehnts Stillstand für „unsere Wirtschaft“. Die zehn Jahre stammen aus einem konkreten Netzgebiet und einer konkreten Netzebene. Sie sind ein Alarm, kein bereits eingetretenes Urteil über ganz Deutschland.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer eine neue Fabrik oder ein Rechenzentrum bauen will und erst in vielen Jahren Strom bekommt, hat ein Standortproblem. Das darf man klar benennen. Aber wer daraus einen Strom-Notstand für das ganze Land macht, vermischt die Steckdose mit dem Netzanschluss und ängstigt, statt zu erklären.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der eigentliche Skandal steckt oft in der Warteschlange selbst. Wer zuerst einen Antrag stellt, blockiert andere, auch wenn sein Speicher nie gebaut wird. Solange dieser Automatismus gilt, verlieren gerade die Betriebe, die wirklich investieren wollen. Eine klare Reihenfolge nach Nutzen und Reife ist überfällig.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Energiewende war immer auch ein Versprechen, mehr Strom zu nutzen, nicht weniger. Dass der Netzausbau hinterherhinkt, ist deshalb keine Überraschung aus heiterem Himmel, sondern eine versäumte Pflicht. Wer jetzt nur über Bürokratie schimpft, ohne Speicheranträge, Genehmigungen und den Kraftwerkszubau zusammenzudenken, bleibt an der Oberfläche.

Was meinen Sie: Muss der Bund festlegen, wer beim Netzanschluss Vorrang hat – Industrie und Krankenhäuser zuerst, oder wer zuerst den Antrag stellt? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

EWE Netz: Hinweise zum Netzanschluss für Großspeicher: https://www.ewe-netz.de/einspeiser/strom/ihr-netzanschluss/grossspeicher

Bundesnetzagentur / SMARD: Stand der Batteriespeicheranfragen: https://www.smard.de/page/home/topic-article/444/221208/entwicklung-bei-uenb-und-vnb

Handelsblatt: Stromnetz am Limit – Städte müssen Industrieprojekte abweisen: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energie-stromnetz-am-limit-staedte-muessen-industrieprojekte-abweisen/100266738.html

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