Thumbnail: YouTube-Kanal „OSUS TV“

Berlin – In einem YouTube-Short des Kanals OSUS TV behauptet der Kommentator Andy Mörker, Verteidigungsminister Boris Pistorius habe im Januar ein Gesetz unterschrieben, das Söhne zur „Verfügungsmasse des Staates“ mache und ein „Reiseverbot“ aktiviere. Öffentlich-rechtliche Sender hätten drei Monate lang geschwiegen, bis ein Regionalblatt den Vorgang aufdeckte; danach habe Pistorius den Paragraphen nicht gestrichen, sondern nur mit einer Verwaltungsvorschrift verdeckt. Der Kern der Rechtslage ist prüfbar: Im zum 1. Januar 2026 geänderten Wehrpflichtgesetz steht eine Genehmigungspflicht für Auslandsaufenthalte von mehr als drei Monaten. Ein heimlich unterschriebenes Reiseverbot ist das nicht. Das Gesetz passierte Bundestag und Bundesrat offen, der Wehrdienst bleibt offiziell freiwillig, und Pistorius kündigte am selben Tag, an dem der Clip erschien, an, die Genehmigung sei derzeit nicht nötig.

Das Video trägt den Titel „Wir wollen eure Söhne – nur jetzt noch nicht.“ und erschien am Mittwoch, dem 8. April 2026, um 14.24 Uhr MESZ auf dem Kanal OSUS TV unter dem Handle @OSUS_REACT. Der Clip ist 2 Minuten und 28 Sekunden lang, läuft in der Kategorie Nachrichten und Politik und trägt die Hashtags Deutschland, Politik, Medien und Osus; eine Videobeschreibung fehlt. Bei unserem Abruf am Sonntag, dem 22. November 2026, zählte der Short 24.434 Aufrufe, 2.744 Likes und 74 Kommentare. Der Kanal hatte rund 53.900 Abonnenten. Sprecher ist Andy Mörker, der das Format gemeinsam mit Ira Mörker betreibt. Das Vorschaubild zeigt ihn frontal vor der Kamera, darüber das Logo des Kanals und die eingeblendete Zeile „Markierung eurer Söhne – Pistorius und das Schweigen der Schlächter“. Wir stützen uns auf das automatisch erzeugte deutsche Untertitelprotokoll und die Bilder. Einzelne Wörter sind verhört; Zitate geben wir nur dort im Wortlaut wieder, wo sie klar verständlich sind, und korrigieren offensichtliche Hörfehler in Klammern, etwa „Verfügungsmasse“ statt „Verfügung Masse“.

Mörker redet direkt in die Kamera. Gleich zu Beginn setzt er ein hartes Bild: „Ein fremder Mann markiert nachts heimlich eure Söhne wie Schlachtvieh, während ihr im Kinderzimmer beseelt über die Zukunft eurer Kinder nachdenkt.“ Genau das habe Pistorius getan, „als er im Januar ein Gesetz unterschrieb, das eure Kinder zur Verfügungsmasse des Staates macht, ohne dass ARD oder ZDF, also genau die Sender, die von eurem Geld leben, auch nur eine Silbe darüber verloren hätten“. Von Januar bis April, „also drei Monate lang“, hätten die „staatlichen Medien die Luft an“ gehalten, „während das Gesetz für das Reiseverbot eurer Söhne längst aktiviert wurde“. Erst als „ein Regionalblatt den Skandal ans Licht zerrte“, habe Pistorius „plötzlich das Wort der Zeit“ erfunden, um die Öffentlichkeit „mit dieser wertlosen Verwaltungsvorschrift über Spiegel und ÖRR zu betäuben“. Den Paragraphen habe er nicht gelöscht, sondern nur „mit einem blickdichten Tuch verdeckt“.

Die Formulierung „Wort der Zeit“ stammt aus der Automatikunterschrift und fügt sich inhaltlich an Pistorius’ Satz, man brauche „derzeit“ keine Genehmigung, sowie an die angekündigte Verwaltungsvorschrift. Wir behandeln sie deshalb als wahrscheinlichen Hörfehler, nicht als amtlichen Begriff. Die Richtung der Behauptung bleibt: Der Minister habe die Vorschrift nur zugedeckt, nicht aus dem Gesetz genommen. Am Ende stellt Mörker die rhetorische Frage, ob Söhne oder Enkel von Pistorius und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen „irgendwann im Schützengraben neben unseren“ lägen, und schließt mit seinem refrainartigen Satz: „Ich frage ja nur.“ Motive schreibt er dem Staat und „reichen Aktionären“ von Rheinmetall zu; eine Bedrohung durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin sei bis heute nicht durch „einen einzigen echten Beweis“ belegt.

Zuerst das Gesetz, weil sich daran der Rest messen lässt. Der Bundestag beschloss am 5. Dezember 2025 das Gesetz zur Modernisierung des Wehrdienstes in namentlicher Abstimmung mit 323 Ja-Stimmen, 272 Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Der Bundesrat stimmte am 19. Dezember zu, das Gesetz wurde am 22. Dezember ausgefertigt und am 29. Dezember 2025 im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 370 verkündet. Es trat am 1. Januar 2026 in Kraft. Ausgefertigt werden Bundesgesetze nicht vom Verteidigungsminister, sondern nach dem Grundgesetz vom Bundespräsidenten. Pistorius’ Haus war federführend, aber die Erzählung, er habe „im Januar nachts heimlich“ ein Gesetz unterschrieben, hält dem amtlichen Ablauf nicht stand. Die Beratungen, die Abstimmung und die Verkündung waren öffentlich.

Was Mörker als „Reiseverbot“ bezeichnet, steht in Paragraf 3 Absatz 2 des Wehrpflichtgesetzes. Dem Wortlaut des Wehrpflichtgesetzes zufolge müssen männliche Personen nach Vollendung des 17. Lebensjahres eine Genehmigung des zuständigen Karrierecenters einholen, wenn sie die Bundesrepublik länger als drei Monate verlassen wollen. Die Genehmigung „ist für den Zeitraum zu erteilen, in dem die männliche Person für eine Einberufung zum Wehrdienst nicht heransteht“. Das Bundesministerium der Verteidigung kann Ausnahmen zulassen. Das ist eine Genehmigungspflicht für längere Aufenthalte, kein Verbot von Urlaub oder Kurzreisen. Die Frankfurter Rundschau – das Blatt, das den Passus am 7. April 2026 breit aufbereitete – machte genau diesen Unterschied sichtbar: Vor dem 1. Januar galt die Vorschrift nur im Spannungs- oder Verteidigungsfall. Durch die Neufassung von Paragraf 2 gilt Paragraf 3 nun auch außerhalb dieser Fälle. Eine Sprecherin des Ministeriums bestätigte der Zeitung, man müsse für den Ernstfall wissen, wer sich längerfristig im Ausland aufhält. Zugleich erklärte das Haus, entsprechende Genehmigungen seien grundsätzlich zu erteilen, weil der Dienst freiwillig bleibe.

Am 8. April, dem Tag des Clips, trat Pistorius der Darstellung eines geltenden Reiseverbots öffentlich entgegen. In einem Bericht der Tagesschau sagte er: „Ob 17 oder 45 Jahre oder dazwischen, alle dürfen selbstverständlich verreisen und brauchen derzeit dafür auch keine Genehmigung.“ Ein längerer Auslandsaufenthalt müsse auch nicht angezeigt werden. Noch in derselben Woche solle eine Verwaltungsvorschrift eine generelle Ausnahme festschreiben. Die Regelung im Gesetz selbst verteidigte er als vorsorglich für den Fall, dass ein Spannungs- oder Verteidigungsfall einträte und ein verpflichtender Wehrdienst eingeführt werden müsste. Einen Tag später, am 9. April, erließ das Ministerium auf dieser Grundlage eine Allgemeinverfügung und einen internen Erlass: Männliche Personen werden allgemein von der Genehmigungspflicht ausgenommen, ein Antrag ist nicht nötig. Die Verfügung wurde im Bundesanzeiger bekanntgemacht und trat am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. Der Paragraph blieb im Gesetz stehen – das hat Mörker insoweit richtig erkannt. Er wurde aber nicht durch eine „wertlose“ Geheimklausel ersetzt, sondern über die im Gesetz selbst vorgesehene Ausnahmekompetenz des Ministeriums ausgesetzt, solange der Wehrdienst freiwillig ist.

Der Vorwurf, ARD und ZDF hätten drei Monate lang „nicht eine Silbe“ verloren, vermengt zwei Ebenen. Das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz selbst war im Dezember 2025 Gegenstand einer namentlichen Bundestagsabstimmung, der Opposition und zahlreicher Berichte, auch in den öffentlich-rechtlichen Programmen. Kern des Gesetzes ist die verpflichtende Musterung junger Männer ab dem Jahrgang 2008 und ein weiterhin auf Freiwilligkeit angelegter Dienst; Mitte Januar begann die Bundeswehr nach Angaben der Tagesschau, Fragebögen an Volljährige dieses Jahrgangs zu verschicken. Das ist keine nachtkheimliche Markierung, sondern ein öffentlich erklärtes Verfahren. Was verspätet in die Breite geriet, ist der spezielle Auslandsparagraf. Hier hat die Frankfurter Rundschau den entscheidenden Hinweis gesetzt. Die Tagesschau selbst berichtete die Klarstellung des Ministers am Morgen des 8. April – Stunden bevor der Short online ging. Von einem anhaltenden Schweigen der öffentlich-rechtlichen Sender an diesem Tag kann also keine Rede sein. Richtig bleibt: Über genau diese Genehmigungsklausel wurde vor dem Zeitungsbericht deutlich weniger gesprochen als über Musterung und Freiwilligkeit.

Mehrere weitere Zuspitzungen halten der Prüfung nicht stand oder sind Meinungen ohne Beleg. Der Wehrdienst ist nach geltendem Recht weiterhin freiwillig; eine allgemeine Einberufung wäre nach dem Gesetz eine „Bedarfswehrpflicht“, über die der Bundestag gesondert entscheiden müsste. „Enteignung“ der Söhne und „Todesurteil für die Familienplanung“ sind Wertungen, keine Rechtsbegriffe. Die rhetorische Frage nach Kindern und Enkeln von Pistorius und von der Leyen im Schützengraben ist Polemik, kein Sachargument; von der Leyen war an diesem Bundesgesetz nicht die Gesetzgeberin. Die Behauptung, es gehe nicht um Verteidigung, sondern um „Kanonenfutter“ und die „Rendite reicher Aktionäre“ von Rheinmetall, ist eine Motivunterstellung ohne vorgelegten Beleg. Ebenso der Satz, für eine Bedrohung durch Putin sei „bis heute kein einziger echter Beweis“ geliefert worden: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist seit Februar 2022 umfassend dokumentiert und bildet die öffentlich genannte sicherheitspolitische Folie der deutschen Aufrüstungs- und Personaldebatte. Ob man die daraus abgeleitete Vorsorge für richtig hält, ist eine politische Frage. Sie durch die Behauptung zu ersetzen, es gebe keinerlei Beweis, ist etwas anderes.

Damit bleibt vom Clip ein prüfbarer Rest und ein großer rhetorischer Überbau. Prüfbar ist: Im Gesetz steht seit Jahresbeginn eine Genehmigungspflicht für längere Auslandsaufenthalte von Männern ab 17 Jahren, die zuvor an den Spannungs- oder Verteidigungsfall gebunden war; ein Zeitungsbericht machte den Passus im April zum Thema; der Minister ließ die Pflicht per Ausnahme aussetzen, strich sie aber nicht aus dem Gesetz. Nicht haltbar sind das heimliche Januar-Unterschreiben, das pauschale „Reiseverbot“, das angeblich monatelange totale Medien-Schweigen und die Umdeutung einer umstrittenen Vorschrift in eine bereits laufende Zwangsrekrutierung. Die aufgeregte Debatte um Auslandsreisen und eine mögliche spätere Wehrpflicht haben wir kurz nach dem Clip in einem früheren Bericht über die Debatte um Ausreiseanträge festgehalten.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Gesetz, das im Bundestag namentlich abgestimmt und im Gesetzblatt verkündet wird, ist kein Nacht-und-Nebel-Akt. Wer so tut, als werde die Jugend heimlich markiert, macht aus einem bürokratischen Passus ein Schauermärchen – und schwächt damit die berechtigte Frage, warum eine so weitreichende Klausel im Frieden überhaupt ins Gesetz geschrieben wurde.

KOMMENTAR / MEINUNG: Pistorius kann die Genehmigung per Erlass aussetzen, solange der Dienst freiwillig bleibt. Das nimmt die unmittelbare Schärfe, ändert aber nichts daran, dass der Paragraph im Gesetz steht und im Ernstfall wieder scharfgeschaltet werden kann. Wer Transparenz verspricht, hätte diese Wirkung vorher erklären müssen, nicht erst, als eine Zeitung nachhakte.

KOMMENTAR / MEINUNG: Zwischen einer sperrigen Vorschrift und der Behauptung, der Staat bereite im Hinterzimmer die Verwertung von Knochen für Konzernrenditen vor, liegt ein Abgrund. Polemik darf hart sein. Sie darf aber nicht so tun, als seien ein verlorener Krieg und ein dokumentierter Angriffskrieg dasselbe wie ein fehlender Beweis, und als seien öffentlich-rechtliche Sender stumm gewesen, während sie das Gesetz monatelang thematisiert hatten.

Was meinen Sie: War die Auslandsregel ein handwerklicher Fehler – oder eine bewusste Vorsorge für den Ernstfall? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Wehrpflichtgesetz, § 3 Absatz 2, gesetze-im-internet.de: https://www.gesetze-im-internet.de/wehrpflg/__3.html

tagesschau: Pistorius zu Wehrdienst-Regelung – Genehmigung von Auslandsaufenthalten nicht nötig, 08.04.2026: https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/wehrdienst-meldepflicht-auslandsaufenthalte-pistorius-100.html

YouTube-Short, Kanal OSUS TV: „Wir wollen eure Söhne – nur jetzt noch nicht.“, 08.04.2026: https://www.youtube.com/watch?v=i44L2wwE4aY

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