Berlin: Rettungskräfte werden von einem Drogenabhängigen angegriffen und verletzt!

Gestern Nachmittag griff ein Mann in Mitte die Besatzung eines Rettungswagens an und verletzte diese leicht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der unter Drogen stehende Mann gegen 15.15 Uhr in der Auguststraße während seiner Behandlung im Rettungswagen eine Rettungskraft geschubst und ihren Kollegen geschlagen haben. Im weiteren Verlauf soll der Mann von innen eine Scheibe des Fahrzeugs herausgetreten haben und über die Öffnung aus dem Wagen geklettert sein, wobei er sich an beiden Händen leichte Schnittverletzungen zuzog. Ein 37-jähriger Passant und die zuvor geschlagene Rettungskraft hielten den Angreifer bis zum Eintreffen zwischenzeitlich alarmierter Polizeieinsatzkräfte fest. Dabei wurde der Passant leicht an einem Daumen verletzt, benötigte aber keine weitere medizinische Behandlung. Die Besatzungsmitglieder des Rettungswagens erlitten jeweils Verletzungen an den Armen, lehnten eine ärztliche Behandlung aber ebenfalls ab.

Die alarmierten Polizeieinsatzkräfte legten dem 31-Jährigen die Handfessel an, wobei eine Dienstkraft leicht an den Armen verletzt wurde, seinen Dienst aber fortsetzte. Anschließend brachten sie den Festgenommenen in ein Krankenhaus, wo sie ihm einen Arzt vorstellten. Nach Abschluss der Behandlung wurde der 31-Jährige schließlich aufgrund eines offenen Haftbefehls in einen Polizeigewahrsam gebracht. Der Festgenommene muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Quelle: Polizei Berlin