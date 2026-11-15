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Berlin – Ein „teuflischer Fünf-Punkte-Plan“ gegen den Wohlstand! So beschreibt Gabor Steingart, Gründer und Herausgeber des Portals „The Pioneer“, in einem satirisch zugespitzten „Zwischenruf“ in BILD vom 15. November, 08:51 Uhr, die Politik der Bundesregierung. Wir haben jede Zahl gegen amtliche Daten geprüft. Ergebnis: Die meisten Zahlen stimmen im Kern. Steingart lässt aber entscheidende Vergleichswerte weg, mischt Gewerkschaftserfolge mit Regierungspolitik und verwendet beim Steuerrecht einen falschen Begriff. Der „Plan“ selbst ist ausdrücklich Meinung, keine Tatsache.

Zur Einordnung: Der Text ist als Kommentar gekennzeichnet und spielt mit der Satireform. Steingart behauptet nicht, es gebe tatsächlich einen geheimen Plan, sondern schreibt, die Regierung „könnte“ einen verfolgen, und zwar „die stolze Industrienation Deutschland in die Knie zu zwingen“. Der Plan sei schon unter Merkel und Scholz gestartet worden. Am Ende fordert er ironisch, Bundeskanzler Friedrich Merz (71) dürfe sich „nicht beirren lassen, die Politik von Merkel und Scholz fortzusetzen“. Das ist zugespitzte Regierungskritik. Die Zahlen, die er zur Begründung anführt, lassen sich aber nachprüfen, und genau das haben wir getan.

Punkt eins: Arbeit verteuern. Steingart schreibt, der Gesamtbeitragssatz zur Sozialversicherung habe 1970 bei 26,5 Prozent gelegen, heute seien es „über 40 Prozent“, eine Steigerung um mehr als 50 Prozent. Das hält dem Faktencheck stand. 1970 setzte sich der Satz aus Rentenversicherung (17 Prozent), Arbeitslosenversicherung (1,3 Prozent) und einem durchschnittlichen Krankenkassenbeitrag von rund 8,2 Prozent zusammen. Eine Pflegeversicherung gab es noch nicht, sie kam erst 1995. 2026 summieren sich Rentenversicherung (18,6 Prozent), Krankenversicherung (14,6 Prozent plus durchschnittlicher Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent), Pflegeversicherung (3,6 Prozent) und Arbeitslosenversicherung (2,6 Prozent) auf rund 42,3 Prozent, für Kinderlose etwas mehr. Das ist ein Anstieg um rund 60 Prozent. Die Aussage, der Unternehmer verliere „die Lust am Einstellen“, der Arbeitnehmer „die Lust am Arbeiten“, ist dagegen Steingarts Wertung, keine Zahl.

Warum sind die Beiträge so gestiegen? Der größte Treiber ist die Alterung der Gesellschaft. Immer mehr Rentnerinnen und Rentner stehen immer weniger Beitragszahlern gegenüber, gleichzeitig steigen die Ausgaben für Gesundheit und Pflege. Die Pflegeversicherung kam überhaupt erst Mitte der Neunzigerjahre hinzu und erklärt allein einen Teil des Anstiegs. Getragen werden die Beiträge grundsätzlich etwa je zur Hälfte von Arbeitgebern und Beschäftigten, beim Zusatzbeitrag der Krankenkassen ebenfalls paritätisch. Steingarts Bild, die Politik habe Arbeit „systematisch“ verteuert, blendet diese strukturellen Ursachen aus. Dass hohe Abgaben auf Arbeit ein Standortproblem sind, sagen allerdings auch viele Ökonomen und Wirtschaftsverbände; das ist eine verbreitete und ernst zu nehmende Position, keine Einzelmeinung.

Punkt zwei: weniger arbeiten. Steingart schreibt, eine Vollzeitkraft habe 1970 „rund 344 Stunden mehr im Jahr“ gearbeitet als 2025, das entspreche acht Arbeitswochen. Die Zahl stimmt exakt. Laut IAB-Arbeitszeitrechnung, aufbereitet im Portal Sozialpolitik aktuell, lag die tatsächliche Jahresarbeitszeit Vollzeitbeschäftigter 1970 bei 1.938,5 Stunden und 2025 bei 1.594,5 Stunden. Die Differenz beträgt 344 Stunden. Bei der damaligen tariflichen Wochenarbeitszeit von 41,5 Stunden sind das gut acht Wochen. Woher der Rückgang kommt, zeigt dieselbe Tabelle: Die tarifliche Wochenarbeitszeit sank von 41,5 auf 38,2 Stunden, die Urlaubstage stiegen von 21,9 auf 31, die bezahlten und unbezahlten Überstunden fielen von rund 159 auf 30,9 im Jahr. Der Krankenstand lag 2025 mit 14,6 Tagen über dem Wert von 1970.

Hier liegt eine erste Zuspitzung. Steingart ordnet die Arbeitszeitverkürzung der Regierung zu: „Man verkürzte die Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich.“ Tatsächlich wurden die kürzeren Wochenarbeitszeiten und der längere Urlaub überwiegend in Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern vereinbart, nicht per Gesetz. Das Arbeitszeitgesetz erlaubt bis heute bis zu 48 Stunden pro Woche, der gesetzliche Mindesturlaub liegt bei 20 Tagen in der Fünftagewoche. Außerdem weist das IAB darauf hin, dass Überstunden, die über Arbeitszeitkonten oder Freizeitausgleich abgegolten werden, in der Überstundenstatistik nicht erscheinen. Dass die gewonnene Zeit heute für „Shoppen, Yoga, Netflix“ genutzt werde, ist Polemik ohne Beleg.

Punkt drei: Sozialstaat. Steingart schreibt, 1970 hätten die Sozialausgaben „rund 20 Prozent der Wirtschaftsleistung“ betragen. Dann bricht der Absatz ab, ein aktueller Vergleichswert fehlt im BILD-Text. Laut Sozialbudget des Bundesarbeitsministeriums lag die Sozialleistungsquote 2025 nach vorläufigen Zahlen bei 32 Prozent; die Sozialleistungen summierten sich auf rund 1.431 Milliarden Euro. Der Anstieg ist also real und deutlich. Zu beachten ist aber, dass die Reihe Methodenbrüche hat, etwa durch die Wiedervereinigung und durch die Einbeziehung der privaten Krankenversicherung ab 2009. Ein direkter Vergleich über mehr als fünf Jahrzehnte ist deshalb nur eingeschränkt möglich.

In diesem Absatz steht auch der Satz, die Sozialausgaben müssten steigen, „damit auch Menschen, die nicht Arbeiten wollen und Kinder, die nicht in Deutschland leben, versorgt werden können“. Das ist eine polemische Zuspitzung. Kindergeld für im Ausland lebende Kinder von in Deutschland arbeitenden EU-Bürgern beruht auf europäischem Recht und macht nur einen kleinen Teil des Kindergeldes aus. Der weitaus größte Teil der Sozialleistungen entfällt auf Rente, Gesundheit und Pflege, also auf Leistungen, die zu großen Teilen aus Beiträgen finanziert werden.

Punkt vier: Schulden. Steingart schreibt, 1980 habe die Staatsverschuldung „rund 30 Prozent“ des Bruttoinlandsprodukts betragen, heute liege sie bei „über 60 Prozent“. Der aktuelle Teil stimmt. Laut Bundesbank lag die Schuldenquote Ende 2025 bei 63,5 Prozent, nach dem neueren Rechenstand des Statistischen Bundesamtes vom Herbst 2026 bei 62,8 Prozent. Der Wert von rund 30 Prozent für 1980 entspricht gängigen historischen Reihen für Westdeutschland; eine eigene amtliche Mitteilung dazu haben wir nicht geprüft. Was Steingart nicht erwähnt: Im EU-Vergleich steht Deutschland gut da. Der EU-Durchschnitt lag 2025 laut Destatis bei 81,7 Prozent, Frankreich bei 115,6 und Italien bei 137,1 Prozent.

Punkt fünf: Steuern. Steingart schreibt, früher hätten Chefärzte und Generaldirektoren den Spitzensteuersatz gezahlt, heute schon Facharbeiter bei großen Industriekonzernen. „Die Senkung der Bemessungsgrenzen ist die Guillotine des Steuerstaates.“ Der Kern stimmt, der Begriff nicht. Laut Einkommensteuergesetz greift der Spitzensteuersatz von 42 Prozent 2026 ab einem zu versteuernden Einkommen von 69.879 Euro. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat berechnet, dass der Spitzensteuersatz 1965 erst beim 15-Fachen des Durchschnittslohns einsetzte, heute beim 1,4-Fachen, bei Vollzeitkräften sogar beim 1,1-Fachen.

Allerdings wurde die Grenze nicht „gesenkt“. Sie ist nominal gestiegen, aber viel langsamer als die Löhne. Außerdem sprechen Steuerrechtler hier von Tarifeckwerten; „Bemessungsgrenzen“ gibt es in der Sozialversicherung, und die steigen jedes Jahr. Wichtig ist auch, was Steingart weglässt: Der Spitzensteuersatz selbst lag früher deutlich höher, zeitweise über 50 Prozent. Das IW kommt deshalb zu dem Ergebnis, dass Steuerzahler gemessen an ihrem Einkommen heute nicht mehr zahlen als in den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren, wohl aber deutlich mehr als 2005. Ob ein Facharbeiter den Spitzensteuersatz zahlt, hängt vom zu versteuernden Einkommen ab, das meist deutlich unter dem Brutto liegt.

Was bleibt? Steingart greift echte Entwicklungen auf: höhere Sozialabgaben, kürzere Arbeitszeiten, eine gestiegene Sozialleistungsquote, mehr Schulden und einen Spitzensteuersatz, der immer früher greift. Diese Zahlen stimmen weitgehend. Die Erzählung, dahinter stehe ein bewusster „Plan“, ist jedoch Kommentar. Viele Entwicklungen gehen auf Tarifpartner, demografische Alterung, Krisen wie Corona und Energiepreisschock sowie Entscheidungen über Jahrzehnte und Regierungen aller Farben zurück. Wer die Zahlen nutzt, sollte deshalb zwischen Befund und Polemik unterscheiden. Steingart selbst bietet in seinem Text keine Reformvorschläge an; er beschreibt den Zustand und überlässt die Schlussfolgerung den Lesern. Gerade deshalb lohnt der Blick in die Daten, denn sie zeigen, wo die Probleme tatsächlich liegen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Steingart trifft einen Nerv. Wer arbeitet, spürt Abgaben und Steuern, und viele haben das Gefühl, dass sich Leistung weniger lohnt. Diese Sorge muss die Politik ernst nehmen, statt sie wegzulächeln.

KOMMENTAR / MEINUNG: Doch Satire entbindet nicht von Genauigkeit. Wer kürzere Arbeitszeiten allein der Regierung zuschreibt, Vergleichswerte weglässt und bei Steuern den falschen Begriff wählt, liefert Stimmung statt Analyse. Gerade wer Reformen will, braucht saubere Zahlen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die eigentliche Frage lautet nicht, ob es einen geheimen Plan gibt, sondern ob es einen offenen gibt. Weniger Abgaben auf Arbeit, ein fairer Steuertarif und ein bezahlbarer Sozialstaat lassen sich gestalten. Dafür braucht es Mut, keine Verschwörungsrhetorik.

Was meinen Sie: Hat Steingart recht, oder macht er es sich mit seinem „Plan“ zu einfach? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

IAB-Arbeitszeitrechnung via Sozialpolitik aktuell: Durchschnittliche Arbeitszeit 1970–2025 (PDF): https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsbedingungen/Datensammlung/PDF-Dateien/tabIV2.pdf

Deutsche Bundesbank: Deutsche Staatsschulden wachsen 2025 auf 2,8 Billionen Euro (31.03.2026): https://www.bundesbank.de/de/presse/pressemitteilungen/deutsche-staatsschulden-992718

BILD: Deutschland: Abstieg nach Plan – Ein Zwischenruf von Gabor Steingart (15.11.2026, 08:51 Uhr): https://bild.de/politik/man-wuenschte-es-waere-satire-deutschland-abstieg-nach-plan-6af87c4de192c5ea0c5a6ed9

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