Berlin: Tumult im Freibad!

Nr. 0905

Einsatzkräfte der Polizei wurden gestern Nachmittag zu einem Streit unter Jugendlichen in ein Freibad in Pankow alarmiert. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 17 Uhr in dem Sommerbad in der Wolfshagener Straße zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen. Der Streit unter den ca. 20 Personen eskalierte schließlich zu einem Handgemenge, so dass ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei alarmierte. Durch das Eingreifen der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in den Tumult, konnte dieser aufgelöst werden und die Jugendlichen flüchteten in alle Richtungen. Ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger konnten jedoch festgehalten werden und es kam zu einer gegenseitigen Körperverletzung zwischen dem 16-Jährigen und einem 24-jährigem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Eine ärztliche Behandlung wurde von allen Beteiligten abgelehnt. Nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten der Jugendlichen, sind diese vor Ort entlassen worden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.

Polizei Berlin