Berlin: Versuchtes Tötungsdelikt durch Frau in Pflegeeinrichtung!

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines versuchten Tötungsdelikts in den Ortsteil Falkenhagener Feld alarmiert. Nach ersten Ermittlungen soll es gegen 16 Uhr in einer Pflegeeinrichtung in der Radelandstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnerinnen gekommen sein, in deren Verlauf eine 41-Jährige versuchte ihr 70-jähriges Gegenüber zu töten. Das Pflegepersonal bemerkte den Übergriff rechtzeitig und konnte die beiden Frauen trennen. Die Tatverdächtige konnte durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte festgenommen werden. Die 70-Jährige wurde nach ambulanter Versorgung in einem Krankenhaus entlassen. Eine Mordkommission des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Quelle: Polizei Berlin und Generalstaatsanwaltschaft Berlin