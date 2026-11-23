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Berlin – Westliche Geheimdienste und Militärs gehen nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung davon aus, dass Russland noch in diesem Jahr einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf in den Weltraum bringen will. BILD greift diesen Bericht auf und schreibt, ein atomar bewaffneter Satellit namens „Sputnik-S“ könne jederzeit gestartet werden und werde im Großraum Moskau gelagert. Öffentlich belegt ist das nicht durch eine Stellungnahme des BND oder des Bundesverteidigungsministeriums. Der US-Militärgeheimdienst DIA hält in einer Lageeinschätzung mit Informationsstand Juli fest, Russland entwickele einen Satelliten, der eine Nuklearwaffe transportieren solle; von einem Start noch in diesem Jahr, von dem Namen „Sputnik-S“ und von einem Lagerort bei Moskau steht in diesem Bericht nichts. Die russische Botschaft wies die Darstellung gegenüber den Recherchemedien als unbegründete Unterstellung und als Teil einer Propagandakampagne zurück. Ein solcher Start wäre ein Verstoß gegen den Weltraumvertrag; geschehen ist er nach den vorliegenden Quellen bisher nicht.

Stand: 08:32 Uhr MEZ

Der BILD-Text ist am 23. November 2026 um 7.23 Uhr erschienen und frei zugänglich. Die Überschrift lautet: „Russland: Geheimdienste warnen vor Atomsprengkopf im All.“ Als Quelle nennt die Zeitung ausdrücklich WDR, NDR und die Süddeutsche Zeitung. Der zugrunde liegende Investigativbericht steht seit 6.00 Uhr auf tagesschau.de, Autoren sind unter anderem Florian Flade, Manuel Bewarder, Jörg Diehl, Tamara Anthony, Diana Löbl, Martin Kaul und Peter Onneken. BILD verdichtet diesen Text zu einer kurzen Alarmmeldung mit der Ortsmarke Moskau. Wir prüfen die Angaben anhand des öffentlichen Berichts des US-Militärgeheimdienstes DIA, der Originalrecherche und des Weltraumvertrags – und trennen, was amtlich nachlesbar ist, von dem, was Geheimdienstkreise den Recherchemedien gesagt haben sollen.

Was die DIA selbst schriftlich vorgelegt hat, ist enger als die BILD-Schlagzeile. In der unklassifizierten Lageeinschätzung Challenges to Security in Space mit dem Untertitel Congestion, Competition, and Cooperation, veröffentlicht Ende Oktober 2026, steht unter der Überschrift „Russia Developing Nuclear Weapon for Space“ wörtlich: Russland entwickele einen Satelliten, der dazu bestimmt sei, eine Nuklearwaffe zu transportieren, obwohl es verpflichtet sei, den Weltraumvertrag von 1967 einzuhalten. Der Informationsstand des Berichts endet im Juli 2026. Von einem Startfenster noch in diesem Jahr, von einem fertig gelagerten Gerät und von dem Namen „Sputnik-S“ ist in diesem Dokument nicht die Rede. Die DIA bestätigt auch nicht, dass bereits eine solche Waffe im Orbit stationiert wäre; sie beschreibt eine Entwicklung, keine erfolgte Stationierung.

Genau diesen öffentlichen Satz übernimmt die Recherche von WDR, NDR und SZ, wenn dort zitiert wird: „Russland entwickelt einen Satelliten, der dazu bestimmt ist, eine Nuklearwaffe zu transportieren.“ Die weitergehenden Angaben zum Zeitplan stammen dagegen aus den Recherchen von WDR, NDR und SZ selbst. Demnach sollen westliche Geheimdienste und Militärs, darunter die Bundeswehr und der Bundesnachrichtendienst, davon ausgehen, dass Russland noch in diesem Jahr einen mit Nuklearsprengstoff bestückten Satelliten starten will. Entsprechende Erkenntnisse seien kürzlich unter einigen NATO-Staaten ausgetauscht worden. In Warnmeldungen vom Anfang November habe es geheißen, der atomar bewaffnete Satellit könne innerhalb der nächsten 60 Tage in den Weltraum gebracht werden. Nach Einschätzung des Weltraumkommandos der Bundeswehr könne „Sputnik-S“ noch im Dezember gestartet werden. Der Satellit solle bereits seit mehreren Jahren fertig konstruiert im Großraum Moskau lagern und wäre nach einem Start innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit.

BILD kürzt genau diese Zeitangaben auf das schärfere Wort „jederzeit“. Aus einem Fenster von 60 Tagen ab Anfang November und aus einer Einschätzung für den Dezember wird bei BILD die Formel, der Satellit könne jederzeit in den Weltraum gebracht werden und wäre innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit. „Noch in diesem Jahr“ steht in der Originalrecherche; „jederzeit“ ist eine Zuspitzung der Zeitung. Auch die Formulierung, mehrere NATO-Länder seien gewarnt worden, ist schärfer als der Satz der Recherche, Erkenntnisse seien unter einigen NATO-Staaten ausgetauscht worden. Eine öffentliche NATO-Erklärung zu genau diesem November-Hinweis haben wir nicht gefunden. Das Bundesverteidigungsministerium antwortete den Recherchemedien nicht auf konkrete Fragen und verwies auf die Vertraulichkeit interner Beratungen. Eine eigene öffentliche Bestätigung durch den BND liegt damit ebenfalls nicht vor.

BILD übergeht außerdem die Stellungnahme der russischen Seite, die in der Originalrecherche enthalten ist. Die russische Botschaft erklärte auf Anfrage, ihr lägen keine Informationen zu den beschriebenen Vorgängen vor. Man weise „sämtliche unbegründete Unterstellungen hinsichtlich der Weltraumaktivitäten der Russischen Föderation entschieden zurück“. Sie seien „Teil einer Propagandakampagne“. Die russischen Maßnahmen zur Erforschung und Nutzung des Weltraums erfolgten im Einklang mit internationalen Verpflichtungen und dienten ausschließlich friedlichen Zwecken. Das ist kein Beweis, dass die Geheimdienstwarnung falsch ist. Es ist aber die offizielle Position Moskaus, und sie gehört in einen Bericht, der aus einer Warnung bereits eine unmittelbare Bedrohungslage macht. Auch die US-Regierung hatte im Februar 2024 erstmals öffentlich über eine russische Fähigkeit in der Entwicklung informiert und sie damals nicht als sofortige Bedrohung beschrieben; der Kreml nannte die Warnung damals eine böswillige Erfindung. Ein Start blieb aus.

Zur Vorgeschichte gehört der Satellit Kosmos-2553, den BILD mit keinem Wort erwähnt. Russland brachte ihn im Februar 2022, kurz vor der Vollinvasion in der Ukraine, in eine ungewöhnliche, isolierte Umlaufbahn, die laut DIA von keinem anderen Raumfahrzeug genutzt wird. Moskau erklärte damals, der Satellit teste die Auswirkungen von Weltraumstrahlung auf elektronische Systeme. Die DIA stellt diesen Start in demselben Abschnitt dar, in dem sie die Entwicklung eines nuklear bewaffnungsfähigen Satelliten beschreibt, ohne Kosmos-2553 selbst als scharfe Atomwaffe zu bezeichnen. Deutschen Sicherheitskreisen zufolge, so die Recherche von WDR, NDR und SZ, gilt Kosmos-2553 mutmaßlich als Test oder „Dummy“ für die Folgen eines Atomwaffeneinsatzes im All, also als Erprobung, wie sich Strahlung auf Satelliten auswirkt und wie Flug- und Manövrierfähigkeit unter starker Strahlung funktionieren. US-Berichte der vergangenen Jahre hatten ähnlich formuliert: Der bereits umlaufende Satellit trage selbst keine Nuklearwaffe, sei aber mit dem Entwicklungsprogramm verbunden. Das ist ein wichtiger Unterschied zu einem scharf bewaffneten Startgerät namens „Sputnik-S“, das nach der November-Warnung noch auf der Erde lagern soll.

Den Weltraumvertrag selbst gibt BILD im Kern zutreffend wieder, stützt sich dabei aber auf die deutsche Übersetzung der Recherchemedien. Der Vertrag über die Grundsätze der Weltraumnutzung vom 27. Januar 1967 verbietet den Vertragsstaaten nach dem verbindlichen englischen Wortlaut des Weltraumvertrags, Gegenstände, die Kernwaffen oder andere Massenvernichtungswaffen tragen, in eine Erdumlaufbahn zu bringen, solche Waffen auf Himmelskörpern zu installieren oder sie auf andere Weise im Weltraum zu stationieren. Russland ist Vertragspartei. Eine Stationierung eines Atomsprengkopfs in der Umlaufbahn wäre danach unzulässig. Der Vertrag verbietet jedoch nicht jede militärische Nutzung des Alls und auch nicht jedes Bodensystem gegen Satelliten. Die DIA erinnert zusätzlich an eine Resolution der UN-Generalversammlung vom Dezember 2024 zu Massenvernichtungswaffen im Weltraum, die mit 167 Stimmen bei 4 Gegenstimmen von Iran, Russland, Nordkorea und Syrien und 6 Enthaltungen angenommen wurde. Auch das erwähnt BILD nicht.

Die möglichen Folgen einer Detonation im All sind in der Sache schwerwiegend, werden von BILD aber ohne den geschichtlichen und den zeitlichen Rahmen erzählt. Die DIA schreibt, eine weltraumgestützte Fähigkeit dieser Art könne einen raschen und plötzlichen Verlust oder eine Beeinträchtigung von Tausenden Satelliten verursachen, die Staaten und Unternehmen weltweit betreiben, einschließlich Kommunikation, Navigation, Wetter- und Sicherheitsdienste. Darüber hinaus könnten künstliche Strahlungsgürtel Jahre andauern und Satelliten nachträglich beschädigen, die zunächst nur vorübergehend gestört worden wären. Der Leiter des US-Space-Commands, General Stephen Whiting, sagte im April 2026 in einem Podcast-Gespräch, wahrscheinlich würden innerhalb der ersten Stunden bis Tage etwa ein Drittel aller Satelliten im niedrigen Erdorbit ausfallen, in den folgenden Monaten der Rest; betroffen wären mehr als 10.000 Satelliten, auch besetzte Raumstationen. BILD übernimmt den Ausfall-Satz, nennt das Gespräch aber nur „vor kurzem“ und lässt Datum, die Zahl der Satelliten und die Raumstationen weg. Zwischen April und November liegen mehrere Monate.

BILD schreibt zudem, eine solche Waffe im All wäre „nicht zu stoppen“. Diesen Satz enthält der öffentliche DIA-Bericht nicht. In der Originalrecherche heißt es, sobald sich ein bewaffneter Satellit in der Erdumlaufbahn befinde, gebe es laut DIA kaum wirksame Gegenmaßnahmen; der Einsatz könne wohl nicht verhindert werden. Das ist bereits eine Zusammenfassung, keine wörtliche Stelle aus dem uns vorliegenden DIA-Text. BILD macht daraus die noch kürzere Formel, die Waffe sei nicht zu stoppen. Generalmajor Armin Fleischmann vom Kommando Cyber- und Informationsraum sagt in der Recherche, bei einer Zündung wären die Folgen auch für das Leben in Deutschland immens: Stromausfälle und starke Einschränkungen für Kommunikation und Navigation. Diesen Satz übernimmt BILD. Weggelassen wird, dass Fleischmann zugleich den Aufbau eigener Abwehrfähigkeiten gegen gegnerische, auch nuklear bewaffnete Satelliten als Alternative zu einem teuren Schutz aller Systeme nennt. Die Recherche beschreibt außerdem den elektromagnetischen Impuls und mögliche Trümmerwolken sowie den US-Test „Starfish Prime“ von 1962 in 400 Kilometern Höhe, bei dem mehrere Satelliten zerstört wurden und auf Hawaii technische Systeme ausfielen. Heute wäre das Ausmaß wegen der viel größeren Satellitenzahl schwerer.

Damit bleibt am Montagmorgen ein klarer Unterschied zwischen drei Ebenen. Erstens die öffentliche DIA-Lage: Russland entwickelt nach US-Einschätzung einen Satelliten, der eine Nuklearwaffe tragen soll; das wäre ein Vertragsverstoß, die Folgen einer Detonation wären weitreichend, ein scharfer Einsatz im Orbit ist in dem Bericht nicht als bereits erfolgt beschrieben. Zweitens die vertraulichen Hinweise, die WDR, NDR und SZ aus westlichen Diensten und aus der Bundeswehr wiedergeben: ein seit Jahren fertiges Gerät namens „Sputnik-S“ im Großraum Moskau, ein Fenster von 60 Tagen ab Anfang November, ein möglicher Start im Dezember, Unterrichtungen auch von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Drittens die Zuspitzung durch BILD: „jederzeit“, „nicht zu stoppen“, Ortsmarke Moskau, Ausblendung des russischen Dementis und der Vorgeschichte um Kosmos-2553. Die Unterrichtung deutscher Regierungsvertreter durch Bundeswehrexperten steht in der Recherche im Konjunktiv; das Ministerium hat sie nicht öffentlich bestätigt.

Eine Warnung der Nachrichtendienste kann ernst sein und trotzdem unbewiesen bleiben, bis sie durch einen Start, eine amtliche Erklärung oder nachprüfbare Beobachtungen belegt wird. Frühere US-Warnungen seit 2023 und 2024 haben nicht zu einem öffentlich dokumentierten Abschuss eines scharf bewaffneten Atomsatelliten geführt. Kosmos-2553 ist bereits im Orbit, wird aber von den vorliegenden westlichen Darstellungen nicht als Träger einer Nuklearwaffe beschrieben. Ob „Sputnik-S“ existiert, wo es lagert, ob ein Start im Dezember wirklich bevorsteht und wie belastbar die internen Hinweise der Bundeswehr sind, können Außenstehende am 23. November 2026 nicht unabhängig feststellen. Genau deshalb gehört unter diesen Text eine Stand-Angabe: Das behauptete Startfenster wäre, folgt man den in der Recherche genannten Fristen, noch offen – bestätigt ist ein Start dadurch nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Atomwaffe in der Umlaufbahn wäre ein Bruch eines der wenigen klaren Verbote im Weltraumrecht und könnte zivile wie militärische Infrastruktur auf der Erde treffen. Gerade weil das Szenario so schwer wiegt, darf aus einer Geheimdienstwarnung keine fertige Tat gemacht werden. Wer „jederzeit“ schreibt, obwohl die zugrunde liegende Recherche ein Zeitfenster und eine Einschätzung nennt, verkauft Unsicherheit als Gewissheit.

KOMMENTAR / MEINUNG: Es ist ein Unterschied, ob ein militärischer Geheimdienst öffentlich von einer Entwicklung spricht, ob vertrauliche Kreise einen fertigen Satelliten in einem Lagerort vermuten, oder ob ein bereits fliegender Testsatellit als Attrappe für Strahlungseffekte gilt. Diese Ebenen vermischt eine kurze Alarmmeldung. Wer das russische Dementi und die Vorgeschichte weglässt, nimmt dem Leser die Möglichkeit, die Warnung selbst zu gewichten.

KOMMENTAR / MEINUNG: Behörden, die eine so schwere Warnung intern an die Regierung geben, sollten öffentlich sagen, was sie tragen und was sie nicht tragen. Schweigen erzeugt eine Lücke, die der Boulevard mit der schärfsten Formel füllt. Die Bürgerinnen und Bürger haben Anspruch auf eine nachprüfbare Lage: Was ist Einschätzung, was ist belegt, und was bestreitet die gegnerische Seite? Ohne diese Trennung bleibt nur die lauteste Überschrift.

Ernst nehmen muss man die Möglichkeit einer Nuklearwaffe im All, feststellen darf man sie erst, wenn Behörden oder beobachtbare Starts sie tragen. Solange die DIA von einer Entwicklung spricht, die Recherche von einem möglichen Start im Dezember und Moskau von Propaganda, bleibt die Lage eine Warnung – kein vollendeter Vertragsbruch im Orbit.

Quellen:

Defense Intelligence Agency, Challenges to Security in Space 2026: Congestion, Competition, and Cooperation, Informationsstand Juli 2026, S. 42: https://aerospace.csis.org/wp-content/uploads/2026/10/Challenges_Security_Space_2026.pdf

tagesschau.de / WDR, NDR und SZ, Florian Flade, Manuel Bewarder, Jörg Diehl u. a., 23.11.2026, 6.00 Uhr MEZ: https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/satellit-russland-100.html

Weltraumvertrag vom 27. Januar 1967, Artikel IV, amtlicher englischer Wortlaut (UNOOSA): https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html

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