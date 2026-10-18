BERLINER POLIT-BEBEN! DROHT DER HAUPTSTADT DER UNTERGANG? ROT-GRÜN-ROT PLANT MASSENENTEIGNUNGEN, HÖHERE STEUERN UND NEUE MIGRANTEN-AUFNAHMEPROGRAMME – DER RADIKALE BERLIN-PLAN!

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Berlin – POLITISCHER PAUKENSCHLAG IN DER HAUPTSTADT! Was SPD, Grüne und Linke nach ihren Sondierungsgesprächen auf den Tisch gelegt haben, könnte Berlin grundlegend verändern! Unter dem wohlklingenden Motto „Mehr gemeinsam, mehr Berlin“ präsentieren die drei Parteien ein politisches Umbauprogramm, das bei Kritikern sämtliche Alarmglocken schrillen lässt. Enteignungen von Wohnungskonzernen, zusätzliche Steuern und Gebühren, neue Aufnahmeprogramme für Migranten, weitreichende Eingriffe in den Wohnungsmarkt und eine konsequente Neuausrichtung der Verkehrs- und Klimapolitik! Für die Verhandlungsführer Elif Eralp von der Linken, Werner Graf von den Grünen und Steffen Krach von der SPD ist das Ergebnis ein Durchbruch auf dem Weg zu einer neuen Landesregierung. Für die politische Opposition dagegen ist es ein beispielloser Linksruck, der die wirtschaftliche Zukunft der Hauptstadt gefährden könnte. Vier Wochen nach der Abgeordnetenhauswahl vom 20. September 2026 haben sich die Parteien am 17. Oktober auf ein rund 30 Seiten umfassendes Sondierungspapier verständigt. Die Linke war mit 25,7 Prozent stärkste politische Kraft geworden. Gemeinsam verfügen Linke, Grüne und SPD über 91 Mandate und damit über 14 Sitze mehr, als für eine absolute Mehrheit notwendig wären. Doch was bedeutet dieses politische Bündnis für Eigentümer, Mieter, Steuerzahler, Unternehmer und Investoren? Im Mittelpunkt steht ein Vorhaben, das in der deutschen Nachkriegsgeschichte eine außergewöhnliche Dimension hätte: Rund 160.000 Mietwohnungen sollen aus privatem Unternehmenseigentum in eine gemeinwirtschaftliche Trägerschaft überführt werden! Betroffen wären große private Wohnungskonzerne mit mindestens 10.000 Wohnungen in Berlin. Ein Bestand von 10.000 Wohnungen soll den Unternehmen verbleiben, darüber hinausgehende Bestände könnten vergesellschaftet werden. Genossenschaften und gemeinwohlorientierte Eigentümer sowie Wohnungen, die nach dem 1. Januar 2021 entstanden sind oder künftig errichtet werden, sollen ausgenommen bleiben. Die rechtliche Grundlage soll Artikel 15 des Grundgesetzes bilden, während eine Enteignung nach Artikel 14 ausdrücklich ausgeschlossen wird. Für die Entschädigung ist eine Obergrenze von 16 Milliarden Euro vorgesehen, sofern sich die Finanzierung für das Land Berlin dauerhaft tragen lässt. Bereits 2027 soll das Finanzierungskonzept festgelegt werden, Mitte 2028 soll ein entsprechendes Gesetz dem Abgeordnetenhaus vorgelegt werden. Die eigentliche Übertragung wäre frühestens ein Jahr nach Verkündung des Gesetzes möglich und könnte damit 2029 beginnen. Ein politischer Milliarden-Hammer mit unabsehbaren Folgen? Kritiker warnen davor, dass Milliardenbeträge für die Übernahme bestehender Immobilien aufgewendet werden könnten, ohne dass dadurch auch nur eine zusätzliche Wohnung entsteht. Außerdem stellt sich die Frage, welche Folgen eine solche Maßnahme für das Vertrauen privater Investoren, die Kreditfinanzierung und künftige Bauprojekte hätte. Schließlich braucht Berlin dringend zusätzlichen Wohnraum. Die möglichen Koalitionspartner versprechen deshalb zugleich 100.000 Baugenehmigungen zwischen 2026 und 2031, aus denen ebenso viele neue Wohnungen entstehen sollen. Mindestens die Hälfte des Neubaus soll durch landeseigene Unternehmen und gemeinwohlorientierte Träger erfolgen. Bei landeseigenen Grundstücken sollen bis zu 25 Prozent genossenschaftlicher Wohnungsbau ermöglicht werden. Im Rahmen der kooperativen Baulandentwicklung soll der Anteil mietpreisgebundener Wohnungen auf 50 Prozent steigen. Gleichzeitig soll auf dem Tempelhofer Feld weiterhin nicht gebaut werden. Für rund 440.000 kommunale Wohnungen wollen die Parteien jährliche Mietsteigerungen auf maximal zwei Prozent begrenzen. Bereits 2027 soll außerdem eine staatliche Mietenaufsicht entstehen, die verstärkt gegen unzulässige Mietforderungen und Mietwucher vorgehen soll. Eine Schwerpunktabteilung bei der Staatsanwaltschaft soll die Verfolgung entsprechender Verstöße unterstützen. Im Sondierungspapier ist zudem von mehr als 60.000 wohnungslosen Menschen in Berlin die Rede. Befürworter der Vergesellschaftung erhoffen sich dauerhaft bezahlbarere Mieten und stärkere Mitbestimmungsrechte für Mieter. Die Gegner sehen dagegen einen gefährlichen Eingriff in die Eigentumsordnung. Besonders bemerkenswert: SPD-Spitzenmann Steffen Krach hatte die Vergesellschaftung im Wahlkampf noch abgelehnt. Nun trägt er den Kompromiss mit. Berlins CDU-Landeschef Stefan Evers spricht deshalb von einer politischen „Kapitulationserklärung“ von SPD und Grünen gegenüber der Linkspartei. Die entscheidende Frage lautet: Wird Berlin durch diesen gigantischen Eingriff wirklich sozialer und bezahlbarer – oder schreckt die Hauptstadt ausgerechnet jene Investoren ab, die sie für den dringend benötigten Wohnungsbau braucht?

DOCH DER NÄCHSTE POLIT-HAMMER FOLGT BEIM THEMA MIGRATION! Während Deutschland seit Jahren über die Grenzen der Aufnahmefähigkeit, Integration, Wohnungsnot und die Belastbarkeit öffentlicher Einrichtungen diskutiert, wollen SPD, Grüne und Linke Berlin ausdrücklich als weltoffene Aufnahme- und Einwanderungsstadt weiterentwickeln. Die Hauptstadt soll nach dem Willen der Parteien auch künftig ein sogenannter sicherer Hafen für Schutzsuchende bleiben. Besonders brisant: Im Sondierungspapier wird angekündigt, neue Landesaufnahmeprogramme einzurichten und bereits ausgelaufene Programme wieder aufzulegen. Damit soll insbesondere Kindern, Familien und anderen besonders schutzbedürftigen Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten eine sichere Einreise ermöglicht werden. Mehr Aufnahmeprogramme trotz Wohnungsnot – wie soll das funktionieren? Eine konkrete Zahl zusätzlicher aufzunehmender Menschen nennt das Papier nicht. Ob und in welchem Umfang dadurch tatsächlich mehr Menschen nach Berlin kommen, hängt von der späteren Umsetzung und den geltenden rechtlichen Voraussetzungen ab. Dennoch werden damit bereits jetzt grundlegende Fragen aufgeworfen. Wo sollen zusätzliche Schutzsuchende untergebracht werden? Wie viele Wohnungen, Schulplätze, Kitaplätze, Sozialarbeiter und Verwaltungsmitarbeiter werden benötigt? Welche zusätzlichen Kosten könnten auf den ohnehin angespannten Landeshaushalt zukommen? Die Parteien wollen außerdem die bestehenden aufenthaltsrechtlichen Möglichkeiten für humanitäre Aufenthaltstitel möglichst umfassend nutzen und entsprechende Positionen auf Bundesebene vertreten. Die bisherige Bezahlkarte für Asylbewerber soll in ihrer gegenwärtigen Form abgeschafft und zu einem Basiskonto weiterentwickelt werden. Zusätzlich ist die Einführung einer sogenannten City-ID vorgesehen, mit der die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte gestärkt werden soll. Eine solche kommunale Identitätslösung wäre allerdings weder mit einem deutschen Personalausweis noch mit einer automatischen Aufenthaltserlaubnis gleichzusetzen. Besonders weitgehend erscheint der Vorstoß beim Wahlrecht: Menschen sollen nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland nach dem politischen Willen der drei Parteien grundsätzlich ein aktives und passives Wahlrecht auf kommunaler und Landesebene erhalten können. Das Papier schränkt dieses Ziel ausdrücklich auf den Rahmen der eigenen rechtlichen Kompetenzen ein. Eine unmittelbare Einführung ohne entsprechende verfassungsrechtliche Voraussetzungen ist damit keineswegs beschlossen. Dennoch würde ein solcher Schritt die gegenwärtigen Regeln zur politischen Mitbestimmung grundlegend verändern. Zugleich planen die Parteien zusätzliche Antidiskriminierungsmaßnahmen, ein Landesdemokratiefördergesetz, eine Überarbeitung des Landesantidiskriminierungsgesetzes und neue Möglichkeiten gesellschaftlicher Beteiligung. Auch der politische Umgang mit der AfD wird ausdrücklich angesprochen: Berlin soll im Bundesrat eine Initiative unterstützen beziehungsweise auf den Weg bringen, um die Einleitung eines Parteiverbotsverfahrens zu erreichen. Ob eine solche Initiative eine Mehrheit findet oder ein Verbotsverfahren tatsächlich Erfolg hätte, wäre keineswegs entschieden. Und während diese weitreichenden gesellschaftspolitischen Veränderungen vorbereitet werden, stellen sich viele Bürger eine ganz andere Frage: Was passiert mit der inneren Sicherheit? Die CDU wirft dem möglichen neuen Regierungsbündnis vor, keine ausreichenden Antworten auf organisierte Kriminalität, gewalttätige Extremisten und kriminelle Clanstrukturen zu geben. Tatsächlich enthält das Papier aber auch sicherheitspolitische Vorhaben: Die Personalstärke der Polizei soll erhalten bleiben, die Ausbildungsoffensive fortgesetzt und die Polizei von fachfremden Aufgaben entlastet werden. Der Verfassungsschutz soll in seiner gegenwärtigen Form bestehen bleiben. Zugleich ist vorgesehen, die bestehenden Messer- und Waffenverbotszonen sowie die Videoüberwachung im Jahr 2028 unter Beteiligung der Polizei zu überprüfen. Mehr sichtbares Sicherheitspersonal in öffentlichen Verkehrsmitteln, insbesondere während der Nacht, gehört ebenfalls zu den angekündigten Maßnahmen. Ungeachtet dieser Vereinbarungen steht das geplante Bündnis auch wegen des Streits um Antisemitismus in den eigenen Reihen unter erheblichem Druck. Die zwischenzeitliche Unterbrechung der Sondierungen nach Auseinandersetzungen um den Umgang mit entsprechenden Vorwürfen gegen einzelne Mitglieder der Linken zeigte bereits, wie schwierig die Regierungsbildung werden könnte. Eine gemeinsame Berliner Vereinbarung soll deshalb verbindliche Grundsätze für den Kampf gegen Antisemitismus festschreiben. Bei Streitfällen soll ein Gremium aus drei Fachleuten zur Bewertung hinzugezogen werden können; mögliche Konsequenzen reichen bis zum Ausschluss aus einer Fraktion. Damit steht die mögliche neue Landesregierung bereits vor ihrem Amtsantritt unter erheblichem Rechtfertigungsdruck: Sie verspricht mehr Teilhabe, mehr soziale Sicherheit und zusätzliche Aufnahmeangebote – muss aber zugleich erklären, wie Integration, öffentliche Sicherheit und die Finanzierung der notwendigen Infrastruktur zuverlässig gewährleistet werden sollen.

UND JETZT KOMMT DER NÄCHSTE SCHOCK FÜR DIE STEUERZAHLER! Während die geplanten Wohnungseingriffe bereits Milliardenbeträge betreffen könnten und zahlreiche soziale, ökologische und gesellschaftspolitische Projekte angekündigt werden, räumen die möglichen Koalitionspartner selbst ein, dass die Berliner Haushaltslage schwierig ist. Das Sondierungspapier sieht deshalb nicht nur eine Begrenzung der Ausgaben und eine Neuordnung staatlicher Investitionen vor, sondern ausdrücklich auch zusätzliche Einnahmen von mindestens 400 Millionen Euro pro Jahr, insbesondere durch höhere Steuern und Gebühren! Welche Steuern konkret steigen und welche Bevölkerungsgruppen oder Unternehmen davon betroffen sein könnten, ist bislang nicht abschließend festgelegt. Fest steht aber: Die drei Parteien wollen im Zuge der weiteren Verhandlungen entsprechende Mehreinnahmen vereinbaren. Darüber hinaus soll sich Berlin auf Bundesebene für die Wiedereinführung einer Vermögensteuer und eine Reform der Erbschaftsteuer einsetzen. Auch die Abschaffung der Schuldenbremse in ihrer gegenwärtigen Form gehört zu den politischen Zielen. Diese bundespolitischen Forderungen kann eine Berliner Landesregierung allerdings nicht eigenständig umsetzen. Zusätzlich steht eine mögliche Verpackungssteuer im Raum, deren Einführung zunächst geprüft werden soll. Währenddessen streben die Parteien für 2027 Haushaltsentlastungen von 900 Millionen Euro und ab 2028 strukturelle Entlastungen von 500 Millionen Euro an. Bis 2031 soll ein verbindlicher Ausgabepfad gelten, der die Finanzen stabilisieren und gleichzeitig Investitionen ermöglichen soll. Doch wie passt das alles zusammen? Milliarden für eine mögliche Vergesellschaftung, Investitionen in neue Wohnungen, zusätzliche Sozialprogramme, ambitionierte Klimaschutzvorhaben und gleichzeitig ein Haushalt, der durch Ausgabebegrenzungen und zusätzliche Einnahmen konsolidiert werden muss – die finanzpolitischen Zielkonflikte sind offensichtlich. Auch die Verkehrspolitik könnte erhebliche Auswirkungen auf den Alltag haben. Der Ausbau der Radinfrastruktur soll vorangetrieben werden, Busse und Straßenbahnen sollen zusätzliche eigene Fahrspuren und Vorrang an Ampeln erhalten. Verkehrsberuhigte Wohnstraßen und Schulstraßen sollen häufiger werden. Den 17. Bauabschnitt der Stadtautobahn A100 wollen die Parteien beim Bund verhindern. Das Sozialticket für den öffentlichen Nahverkehr, das derzeit 27,50 Euro monatlich kostet, soll dagegen günstiger werden. Gleichzeitig soll Berlin durch neue Bäume, Brunnen, Grünflächen und eine verbesserte Speicherung von Regenwasser zu einer klimagerechteren Stadt umgebaut werden. Bei der Energieversorgung setzen die Parteien auf erneuerbare Energien und eine langfristige Abkehr von fossilen Brennstoffen. Bis 2030 soll eine Netto-Null-Versiegelung erreicht werden, also im Ergebnis keine zusätzliche Versiegelung von Flächen mehr entstehen. Weitere Maßnahmen betreffen die Bildung und das gesellschaftliche Leben: Die Gebührenfreiheit von Kita bis Hochschule soll erhalten bleiben, ebenso kostenlose Schülertickets und das kostenlose Mittagessen bis zur sechsten Klasse. An Grundschulen ist ein Handyverbot vorgesehen. Die bisherige Kooperationsvereinbarung der Bildungsverwaltung mit der Bundeswehr soll entfallen. In der Kulturpolitik sollen 16 kostenlose Museumssonntage pro Jahr zurückkehren. Außerdem soll jeder Haushalt einmal jährlich die Möglichkeit einer kostenlosen Sperrmüllabholung erhalten, zunächst im Rahmen eines Pilotprojekts. Zur wirtschaftlichen Entwicklung planen die Parteien wiederum einen neuen Berliner Investitionsbonus, mehr Risikokapital für junge Unternehmen und Programme gegen Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit. Diese Vorhaben zeigen, dass das Papier neben staatlichen Eingriffen auch Unterstützung für private Investitionen enthält. Doch genau hier liegt der politische Widerspruch, den Kritiker immer wieder ansprechen: Einerseits sollen Unternehmen investieren, Arbeitsplätze schaffen und neue Wohnungen bauen, andererseits werden große Eingriffe in Eigentumsverhältnisse und zusätzliche finanzielle Belastungen vorbereitet. Für die CDU ist das ein gefährlicher Irrweg, für SPD, Grüne und Linke dagegen der notwendige politische Neuanfang. Noch ist allerdings keine neue Regierung gebildet und keine der umstrittenen Maßnahmen bereits umgesetzt. Die Grünen wollen am 19. Oktober über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden, die Linke plant ihren Parteitag für den 31. Oktober. Stimmen die zuständigen Parteigremien zu, könnten die eigentlichen Koalitionsverhandlungen Anfang November beginnen. Erst danach würde sich zeigen, welche Vorhaben tatsächlich Bestandteil eines verbindlichen Koalitionsvertrages werden. Das politische Fazit fällt dennoch brisant aus: Berlin steht möglicherweise vor einem der weitreichendsten politischen Richtungswechsel seiner jüngeren Geschichte. Ob daraus eine sozialere, wirtschaftlich erfolgreiche und funktionierende Hauptstadt entsteht oder ob Enteignungspläne, zusätzliche Abgaben und neue staatliche Strukturen Investitionen bremsen und den finanziellen Handlungsspielraum weiter einschränken, ist völlig offen. Eines aber steht fest: Die Entscheidungen der kommenden Wochen könnten das Gesicht Berlins über viele Jahre prägen. DROHT DER HAUPTSTADT DER GROSSE ROT-GRÜN-ROTE ABSTURZ – ODER GELINGT TATSÄCHLICH DER VERSPROCHENE NEUANFANG? BERLIN STEHT VOR EINER POLITISCHEN RICHTUNGSENTSCHEIDUNG!

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