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Bern – Das Bundesamt für Gesundheit prüft Corona-Testabrechnungen im Umfang von rund 213 Millionen Franken. So steht es auf der amtlichen Seite des Amtes, Stand Oktober 2026. Die Zahl bezeichnet das Gesamtvolumen der zu überprüfenden Rechnungen, nicht einen bereits festgestellten Verlust und nicht einen bewiesenen Betrug. Transition News schreibt am 13. November, der Bund habe „fälschlicherweise 213 Millionen Franken für SARS-CoV-2-Tests bezahlt“. Das geht über den Wortlaut der Primärquelle hinaus. Bis Ende Oktober wurden dem Bund rund 23,3 Millionen Franken rückvergütet; weitere Zahlungen werden erwartet. Zusätzlich hat das Amt nach eigenen Angaben rund 72 Millionen Franken an Auszahlungen verhindert.

Die amtliche Darstellung findet sich unter dem Titel „Falsch in Rechnung gestellte Covid-19-Tests“ auf der Website des Bundesamts für Gesundheit. In den Jahren 2020 bis 2022 wurden demnach über 68 Millionen Covid-19-Tests zulasten des Bundes durchgeführt. Der Bund zahlte dafür A-fonds-perdu mehr als 2,6 Milliarden Franken an die Kantone und Versicherer. Das Amt betont zugleich: Die Überprüfungen hätten ergeben, dass ein sehr großer Teil der Leistungserbringer die Tests präzise und diszipliniert abgerechnet habe. Ein großer Teil falsch abgerechneter Tests und Missbrauchsfälle sei bereits durch die Rechnungsprüfung der Versicherer direkt verhindert worden. Genau diese Einordnung fehlt bei Transition News.

Was die 213 Millionen angeht, ist die Behördensprache eindeutig und enger als die Schlagzeile. Das Gesamtvolumen der zu überprüfenden Rechnungen beträgt laut dem BAG rund 213 Millionen Franken. Geprüft werden Fälle, in denen Auszahlungen ganz oder teilweise bereits erfolgt sind, es aber Hinweise auf mögliche Missbräuche gibt, sowie aktuelle und ausstehende Forderungen. Die untersuchten Fälle teilt das Amt in die Kategorien Factoring und diverse Sachverhalte. Beim Factoring verkaufte etwa ein Testcenter offene Abrechnungen an einen Dritten, der sie über zugelassene Fachpersonen mit Abrechnungsnummer einreichen ließ. Als mögliche Missbrauchsmuster nennt das BAG die Fakturierung nicht durchgeführter Tests, Mehrfachfakturierungen, die Abrechnung von Selbstzahler-Tests zulasten des Bundes und nicht berechtigte Pauschalen. Es spricht ausdrücklich von potenziellen Missbräuchen. Die Abklärungen erfolgen risikobasiert, nach Kosten-Nutzen-Gewichtung, große Beträge und besonders gravierende Fälle zuerst. Ein festgestellter Gesamtschaden in Höhe der gesamten Prüfumme ist das nicht.

Die bereits bezifferbaren Ergebnisse liegen deutlich unter diesen 213 Millionen. Bis Ende Oktober 2026 wurden rund 23,3 Millionen Franken rückvergütet, weitere Rückzahlungen werden bis Ende des Jahres erwartet. Rund 72 Millionen Franken Schaden hat das Amt nach eigener Darstellung verhindert: Das sind Auszahlungen, die ohne die genaue Prüfung der Abrechnungsdaten erfolgt wären. Diese verhinderten Zahlungen gehören also nicht zu einem bereits ausgezahlten „Zu-viel“. Transition News nennt die 23,3 Millionen, verschweigt aber die 72 Millionen und macht aus dem Prüfvolumen eine bereits fälschlich geleistete Zahlung. 20 Minuten hatte am 8. November in derselben Zuspitzung geschrieben, der Bund solle 213 Millionen „zu viel bezahlt“ beziehungsweise „fälschlicherweise ausgezahlt“ haben, und sich dabei auf die Sonntagszeitung gestützt. Auch dort steht die schärfere Formel nicht als amtliches Zitat.

Der aktuelle Anlass der Berichterstattung ist eine weitere externe Prüfung. Laut Sonntagszeitung und 20 Minuten hat das BAG auf der Beschaffungsplattform Simap eine Ausschreibung veröffentlicht: Eine spezialisierte Firma soll rund zwei Jahre lang Abrechnungen aus der Pandemiezeit durchsehen, unter anderem darauf, ob Tests nie stattfanden, mehrfach berechnet oder überteuert wurden. Transition News übernimmt das. Eine bereits vergebene und abgeschlossene Untersuchung ist damit nicht belegt, sondern ein geplantes oder ausgeschriebenes Mandat. Die Zahl von 322 Verdachtsfällen bei Testzentren, Arztpraxen, Apotheken und Labors steht in diesen Medienberichten und wird der Sonntagszeitung zugeschrieben; auf der ausgewerteten Amtseite des BAG kommt diese Fallzahl nicht vor. Sie wird hier deshalb als Medienangabe geführt, nicht als feststehende Behördenstatistik. Das Amt schreibt, es führe in einzelnen Fällen Verwaltungsstrafverfahren durch und stimme sich fallweise mit kantonalen Strafverfahren ab. Vorsatz muss nachgewiesen werden. Die Unschuldsvermutung gilt.

Einen einzelnen, in der Boulevardberichterstattung hervorgehobenen Fall übernimmt dieser Text nur anonymisiert und als Medienbericht. 20 Minuten und Transition News schildern einen Arzt aus dem Kanton Zürich, der Tausende erfundene Tests abgerechnet haben und im September 2024 ins Ausland geflüchtet sein soll; mehrere Kantone entzogen ihm demnach die Berufsausübungsbewilligung, später sei er unter fachlicher Aufsicht wieder ärztlich tätig geworden. Das ist die Darstellung dieser Medien, kein Urteil dieses Artikels und kein Beleg dafür, dass die gesamten 213 Millionen auf eine einzelne Person oder auf bewiesenen Betrug entfallen. Namen bleiben ungenannt.

Zusätzlich prüft das BAG nach eigener Darstellung Rückforderungen im Zusammenhang mit dem ausführlichen Arzt-Patienten-Gespräch. Dabei handelt es sich um eine optionale ärztliche Leistung, die nur unter bestimmten Voraussetzungen abgerechnet werden durfte, etwa bei Risikofaktoren oder unklaren oder schweren Symptomen. Das Amt hat Querschnittsanalysen bei einer kleinen Zahl von Leistungserbringern mit auffällig hohen Anteilen dieser Position vorgenommen und in Einzelfällen vertieft geprüft. Auch das gehört zur Missbrauchsbekämpfung, nicht in eine pauschale Summe bereits festgestellten Schadens. Den weiteren Kostenrahmen, den Transition News und 20 Minuten einem älteren Bundesratsbericht zuschreiben – fast acht Milliarden Franken Gesundheitskosten „aufgrund des Coronavirus“, rund drei Milliarden für Tests, 1,7 Milliarden für Impfstoffe und medizinische Güter –, übernimmt dieser Text nicht als aktuelle amtliche Rechnung. Maßgeblich für die Testkosten 2020 bis 2022 ist die jetzige Angabe des BAG: mehr als 2,6 Milliarden Franken. Schon am 5. September 2022 hatte die Eidgenössische Finanzkontrolle den Bericht „COVID-19: Prüfung des Abrechnungsverfahrens bei den Testkosten“ vorgelegt. Die EFK anerkannte, dass das BAG in kurzer Zeit ein funktionierendes Abrechnungsverfahren über die Versicherer aufgebaut habe. Zugleich beanstandete sie, das Amt habe die Testkapazitäten priorisiert und die Missbrauchsbekämpfung erst später verstärkt, ein umfassendes Konzept und übergreifende Datenanalysen hätten gefehlt. Hinweise auf ungerechtfertigte Gewinnmöglichkeiten bei einheitlichen Labortarifen gehörten ebenfalls zu jener Prüfung. Die 213 Millionen Franken als Prüfvolumen stammen jedoch nicht aus diesem EFK-Bericht von 2022, sondern aus der späteren, aktuellen Darstellung des BAG.

Wertungen von Transition News sind als solche zu lesen. Anführungszeichen um das Wort Pandemie und um Impfstoffe sind Meinungsstile, keine amtlichen Befunde. Der Kern, der sich am Primärtext prüfen lässt, lautet: Der Bund hat für die Jahre 2020 bis 2022 mehr als 2,6 Milliarden Franken für Covid-19-Tests gezahlt. Rund 213 Millionen Franken an Rechnungen stehen in der Überprüfung. Rund 23,3 Millionen sind bis Ende Oktober zurückgeflossen, rund 72 Millionen an Auszahlungen wurden verhindert. Ein großer Teil der Leistungserbringer rechnete laut BAG korrekt ab. Ob und wie viel von den noch offenen Prüffällen tatsächlich zu Unrecht gezahlt wurde, ist gerade Gegenstand der Abklärung, nicht deren Ergebnis. Betrug ist in einzelnen Verfahren ein Vorwurf oder Gegenstand von Ermittlungen, nicht die feststehende Bezeichnung der gesamten Summe.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Prüfsumme ist kein Kassasturz. Wer aus Rechnungen unter Verdacht bereits ein feststehendes „zu viel bezahlt“ macht, nimmt das Ergebnis der Untersuchung vorweg. Genau das unterscheidet eine Behördenangabe von einer zugespitzten Überschrift.

KOMMENTAR / MEINUNG: Missbrauch und Abrechnungsfehler müssen aufgeklärt und zurückgeholt werden, das gilt für öffentliche Gelder ohne Abstriche. Es gilt aber auch die andere Seite der Amtssätze: Der größte Teil der Leistungserbringer hat demnach korrekt abgerechnet, und ein Teil des Schadens wurde schon vor der Auszahlung gestoppt. Wer nur den skandalösen Rest erzählt, verzerrt das Bild.

KOMMENTAR / MEINUNG: Anführungszeichen um die Pandemie ersetzen keine Belege. Die relevante Frage ist nüchtern: Welche Rechnungen waren falsch, welcher Vorsatz ist bewiesen, wie viel Geld kommt zurück? Dafür braucht es Prüfung und gegebenenfalls Strafrecht, nicht eine vorweggenommene Generalabrechnung.

Was meinen Sie: Reicht die bisherige Rückzahlung, oder muss die Prüfung der offenen Rechnungen noch sichtbarer und schneller werden? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Bundesamt für Gesundheit: Falsch in Rechnung gestellte Covid-19-Tests (Stand Oktober 2026): https://www.bag.admin.ch/de/falsch-in-rechnung-gestellte-covid-19-tests

20 Minuten: 322 Verdachtsfälle – Betrugsverdacht bei Coronatest-Abrechnungen (Justin Arber, 8.11.2026, 08:26 Uhr): https://www.20min.ch/story/322-verdachtsfaelle-es-geht-um-213-mio-betrugsverdacht-bei-coronatest-abrechnungen-103663966

Transition News: 213 Millionen Franken zu viel für SARS-CoV-2-Tests bezahlt? (KD, 13.11.2026): https://transition-news.org/213-millionen-franken-zu-viel-fur-sars-cov-2-tests-bezahlt

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