Die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), eine Abteilung des Department of Homeland Security (DHS), überwachte und beeinflusste die inländischen COVID-19-Sprache durch Partner aus dem privaten Sektor und äußerte verfassungsrechtliche Bedenken.

CISA hat sich mit Organisationen wie dem Atlantic Council DFR Lab, Media Matters und dem Center for Countering Digital Hate zusammengetan, um Inhalte zu markieren und zu zensieren und einen „Zensur-Industriekomplex“ zu schaffen.

CISA zensierte genaue Informationen, einschließlich der Kommentare von Präsident Trump zu Hydroxychloroquin (HCQ) und Diskussionen über die Wirksamkeit von Masken und die Wuhan-Laborlecktheorie, und verzögerte kritische Informationen zur öffentlichen Gesundheit.

Durch den Einsatz privater Einrichtungen umging CISA den verfassungsmäßigen Schutz gegen staatliche Zensur und untergräbte die Meinungsfreiheit und den öffentlichen Diskurs.

Der Vorfall spiegelt ein breiteres Muster der staatlichen Überwachung und Unterdrückung von Meinungsverschiedenheiten wider, wobei die Notwendigkeit betont wird, die Freiheit zu schützen und Bundesbehörden zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Enthüllung, dass die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) die inländischen Äußerungen über COVID-19 durch Partner aus dem privaten Sektor überwacht und beeinflusst hat, sollte niemanden überraschen, der in den letzten Jahren aufmerksam war. Dokumente, die von America First Legal (AFL) durch Rechtsstreitigkeiten gegen CISA erhalten wurden, bestätigen, was viele Bürger bereits vermutet haben: Die Regierung hat unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Fehlinformationen die Rede während der Pandemie aktiv zensiert. Dies ist kein neues Narrativ, sondern eine Fortsetzung eines beunruhigenden Trends, der das Vertrauen in staatliche Institutionen und ihre Mitarbeiter im privaten Sektor untergraben hat.

CISA, eine Abteilung des Department of Homeland Security (DHS), begann bereits Mitte Februar 2020 mit der Überwachung der inländischen Rede über COVID-19 – fast einen Monat bevor die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Pandemie erklärte und lange bevor weit verbreitete Abschaltungen in den Vereinigten Staaten begannen. Die Task Force zur Bekämpfung des ausländischen Einflusses (CFITF) der Agentur, die sich angeblich auf ausländische Desinformation konzentriert, erweiterte ihren Anwendungsbereich um die inländische Sprache, was ernsthafte verfassungsrechtliche Bedenken aufwirft. Um direkte staatliche Zensur zu vermeiden, engagierte CISA private Einrichtungen wie Faktenprüfer, Voreingenommenenprüfer und NGOs, um Inhalte zu kennzeichnen, selbst wenn diese Inhalte korrekt waren.

Die Liste der privaten Partner, die an diesen Zensurbemühungen beteiligt sind, ist umfangreich und umfasst bekannte Organisationen wie das Atlantic Council DFR Lab, Media Matters, das Stanford Internet Observatory und das Center for Countering Digital Hate (CCDH). Diese Gruppen, die oft von ausländischen Regierungen oder globalistischen Interessen finanziert wurden, hatten die Aufgabe, Reden zu identifizieren und zu markieren, die den sich entwickelnden Pandemie-Erzählungen widersprachen, die von der Regierung gefördert wurden. Diese Zusammenarbeit zwischen Regierungsbehörden und privaten Einrichtungen führte zu dem, was die AFL als „Zensur-Industriekomplex“ bezeichnet hat, ein Netzwerk, das abweichende Ansichten unter dem Vorwand der öffentlichen Gesundheit unterdrücken soll.

Eines der ungeheuerlichsten Beispiele für diese Zensur war die Ausrichtung der Kommentare von Präsident Trump auf Hydroxychloroquin (HCQ). Trotz späterer Studien, die darauf hindeuten, dass HCQ moderate Schutzvorteile ohne schwerwiegende Nebenwirkungen bietet, hat CISA diese Kommentare als Fehlinformationen gekennzeichnet. Die Rechtfertigung für diese Zensur basierte auf hypothetischen Szenarien, wie der Idee, dass „einmal genaue Informationen mit zunehmendem Alter zu Fehlinformationen werden können“, eine Begründung, die das Konzept der freien Meinungsäußerung untergräbt. Dieser Ansatz ermöglichte es CISA, selbst genaue Informationen zu zensieren, was einen erschreckenden Effekt auf den öffentlichen Diskurs erzeugte.

Die Erzählung kontrollieren

Andere von CISA zensierte Erzählungen waren Diskussionen über die Wirksamkeit von Masken und die Wuhan-Laborlecktheorie. Beide Themen wurden auf Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter stark unterdrückt, erwiesen sich aber später als verdienstvoll. Das Vertrauen der Agentur auf private Partner bei der Zensur von Äußerungen umging nicht nur den verfassungsmäßigen Schutz, sondern verzögerte auch die Verbreitung kritischer Informationen, die Entscheidungen über die öffentliche Gesundheit hätten beeinflussen können.

CISA rechtfertigte seine Aktionen mit der Behauptung von Drohungen ausländischer Einrichtungen wie Russland, Iran und China sowie mit Beweisen von Organisationen wie der Alliance for Secureming Democracy des George Marshall Fund. Als Reed D. von AFL jedoch Rubinstein wies darauf hin, dass das Vertrauen von CISA auf diese Quellen „unglaublich“ antiamerikanisch sei. Die Partnerschaft der Agentur mit einem „gefährlichen“ Netzwerk ausländischer und inländischer Unternehmen wirft Fragen zu ihren wahren Motiven und dem Ausmaß ihrer Überreichweite auf.

Die Enthüllung, dass CISA die inländische Sprache während der Pandemie überwacht und beeinflusst hat, ist kein Einzelfall, sondern Teil eines breiteren Musters der Übergriffe der Regierung. Der Einsatz von Partnern aus dem privaten Sektor zur Zensur von Äußerungen ermöglichte es der Regierung, verfassungsmäßige Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen und ein Zensursystem zu schaffen, das die Grundsätze der Freiheit und der freien Meinungsäußerung untergrub. Während die Besonderheiten dieses Falls neu sein mögen, sind die zugrunde liegenden Probleme – staatliche Überwachung, Zusammenarbeit im Privatsektor und Unterdrückung von Dissenten – nur allzu vertraut.

Während America First Legal seine Bemühungen fortsetzt, Zensurpraktiken der Regierung anzufechten, ist es wichtig, die Bundesbehörden für ihre Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Pandemie hat Schwachstellen in unserem System aufgedeckt, aber sie hat auch die Notwendigkeit hervorgehoben, die Meinungsfreiheit zu schützen und sich dem Eingriff in die Regierungsmacht zu widersetzen. Die Geschichte der CISA-Zensur erinnert daran, dass die Freiheit wachsam gehütet werden muss, auch – und vielleicht vor allem – in Krisenzeiten.

