Betrügerische SMS – Finanzamt!

Aktuell häufen sich die Meldungen von gefälschten SMS – Nachrichten.

„(FINANZAMT) Ihre offene Forderung mit der Nummer 23894891 wurde trotz mehrerer Mahnungen nicht beglichen“. Mit diesen Worten versuchen Betrüger an Geld zu kommen.

In letzter Zeit gingen immer mehr Meldungen über solche SMS – Nachrichten ein. Wer auf den angefügten Link klickt, wird auf eine gefälschte Website weitergeleitet. Dort wird man aufgefordert, seine Zahlungsinformationen einzugeben und einen mittleren dreistelligen Betrag zu überweisen. Im Anschluss wird ein Screenshot des SMS angehängt.

Präventionstipps:

• Folgen Sie niemals den Anweisungen in der SMS.

• Klicken Sie keinesfalls auf darin enthaltenen Links oder Dateien! Diese könnten im schlimmsten Fall, Malware enthalten.

• Geben Sie keinesfalls sensible Daten wie Passwörter oder Zahlungsinformationen Preis.

• Löschen Sie solche SMS oder E – Mails sofort.

• Installieren Sie niemals Apps, wenn Sie in der SMS dazu aufgefordert werden.

• Halten Sie im Zweifel, Rücksprache mit Ihnen bekannten Personen (Familie, Freunde) oder wenden Sie sich direkt an die Polizei.

Landespolizeidirektion Burgenland