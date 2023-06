Betrunkene Fahrradfahrerin verletzt sich bei Sturz schwer!

Am 10.06.2023, gegen 00:31 Uhr, macht ein Passant eine Streifenwagenbesatzung in der Ulricherstraße auf eine gestürzte Fahrradfahrerin aufmerksam. Die 50 Jahre alte Soesterin war ersten Ermittlungen zufolge zuvor auf dem Radweg Ulrichertor in Richtung Arnsberger Straße unterwegs. Sie verletzte sich schwer und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zudem bestand der Verdacht, dass sie alkoholisiert unterwegs war. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. (avo)