Betrunkener fährt Laterne um und tritt nach Polizisten!

Einen in Schlangenlinien fahrenden Kleintransporter meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 24.4.2023 gegen 14:40 Uhr auf der A 61 bei Armesheim. Mehrfach wäre er über alle Fahrspuren gefahren und es wäre mehrfach fast zu Unfällen gekommen. Kurz darauf meldeten Zeugen, dass der Transporter auf den Parkplatz Wiesbach abgefahren sei und dort eine Straßenlaterne umgefahren hätte. Vor Ort fand eine Streife der zunächst hinzugezogenen Polizei Alzey dann die Situation auch so vor. Der 36-jährige Fahrer hatte erkennbar dem Alkohol zugesprochen und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,15 Promille. Die Polizisten brachten den Mann, der sich zudem renitent zeigte und sich auch weigerte, seine Personalien anzugeben, zur Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim. Dort konnten letztendlich seine Personalien festgestellt werden und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen diese leistete er erheblich Widerstand, indem er versuchte, nach den Beamten und der hinzugezogenen Ärztin, die er zudem beleidigte, zu treten. Der Führerschein des 36-Jährigen wurde direkt einbehalten. Im drohen nun Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs mit dem Entzug der Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. An seinem Transporter entstand ein Schaden, den die Polizei auf ca. 2000 Euro schätzt. Den Schaden an der umgeknickten Straßenlaterne schätzt die Polizei auf ca. 2500 Euro.