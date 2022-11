Betrunkener LKW-Fahrer mit 4,99 Promille randaliert auf Rastplatz Merenberg!

(wie) Ein vollkommen betrunkener Mann hat am Samstagnachmittag auf einem Rastplatz an der B 49 bei Merenberg randaliert und musste festgenommen werden. Mehrere Anrufer meldeten der Polizei eine Auseinandersetzung auf dem Rastplatz an der Industriestraße. Mehrere Streifen stellten dort einen hoffnungslos betrunkenen LKW-Fahrer fest, der andere Männer schlagen wollte und gegen LKW geschlagen und getreten hatte. Ein Atemalkoholtest sprengte die Möglichkeiten des Testgerätes, da der Alkoholgehalt im Atem des 31-Jährigen über dem Wert von 4,99 Promille lag. Der Mann wurde festgenommen und auf richterliche Anordnung zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden