BEZAHLKARTEN-BEBEN IN BERLIN! ASYL-CHAOS OHNE ENDE – WARUM KOMMT DIE KARTE EINFACH NICHT?

Berlin erlebt den nächsten politischen Dauerstreit um die Migrationspolitik. Während Bürger, Kommunen und Behörden seit langer Zeit auf die Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber warten, scheint das Vorhaben weiter auf der Stelle zu treten. Ursprünglich sollte die Karte für mehr Transparenz sorgen und verhindern, dass staatliche Leistungen zweckentfremdet werden. Kritiker warnen seit Jahren davor, dass Bargeldzahlungen missbraucht werden könnten und damit problematische Strukturen rund um illegale Migration gestärkt würden. Doch obwohl die politische Entscheidung längst gefallen ist, wächst nun die Ungeduld. Immer mehr Stimmen fragen sich, warum die Hauptstadt bei einem Projekt hinterherhinkt, das in vielen anderen Regionen bereits zum Alltag gehört.

Besonders innerhalb der Regierungsparteien nimmt der Druck spürbar zu. Während Vertreter der CDU auf eine schnelle Umsetzung pochen, geraten der Regierende Bürgermeister Kai Wegner und Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe zunehmend in die Kritik. Die öffentliche Debatte wird schärfer, die Vorwürfe lauter. Gegner der Verzögerungen sprechen von politischem Versagen und werfen dem Senat mangelnden Durchsetzungswillen vor. Gleichzeitig bemüht sich die Sozialverwaltung, die Kritik zurückzuweisen und verweist darauf, dass die Einführung vorbereitet werde. Doch viele Beobachter sehen vor allem eines: wertvolle Zeit, die verstreicht. Je länger die Umsetzung auf sich warten lässt, desto größer wird der Eindruck, dass Berlin bei einem zentralen migrationspolitischen Thema den Anschluss verliert.

Hinzu kommt, dass zahlreiche andere Bundesländer längst Fakten geschaffen haben. Dort wird die Bezahlkarte bereits eingesetzt und soll den Verwaltungsaufwand erheblich verringern. Behörden berichten von schnelleren Abläufen und einer spürbaren Entlastung der Mitarbeiter. Genau diese Vorteile hatte man auch in Berlin versprochen. Statt Erfolgsmeldungen dominieren jedoch Diskussionen über Fristen, Zuständigkeiten und politische Verantwortung. Für viele Bürger entsteht dadurch das Bild einer Hauptstadt, die sich in Debatten verliert, während anderswo längst gehandelt wird. Die Bezahlkarte ist damit weit mehr als nur ein Verwaltungsinstrument geworden – sie steht inzwischen symbolisch für die Frage, ob die Berliner Politik ihre eigenen Beschlüsse überhaupt noch zügig umsetzen kann.