+++Biberdamm bei Grünberg zersört+++

Nachdem Unbekannte bereits Ende Januar 2023 erheblich in das Biberrevier am Äschersbach eingegriffen haben, hat die Umweltgruppe der Gießener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Die Polizei in Gießen erhielt erst Mitte Juli Kenntnis über den Vorfall, welcher sich vermutlich Ende Januar ereignete. Das Bauwerk des streng geschützten Tieres befand sich am Äschersbach in der Gemarkung Grünberg-Queckborn. Unbekannten hatten den Biberdamm entfernt. Dadurch fiel die Biberburg trocken und führte offenbar zur Abwanderung des Bibers. Die Polizei geht derzeit davon aus, das für den Abtrag des Damms eine landwirtschaftliche Maschine (Traktor) oder ein Raupenbagger verwendet wurde.

Das Zerstören und Entfernen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten streng geschützter Tiere ist kein Bagatelldelikt, sondern stellt eine Straftat nach dem Bundesnaturschutzgesetz dar.

Wer hat Ende Januar einen Abtrag von durch den Biber angesammeltem Holz (Biberdamm) am Äschersbach in Queckborn festgestellt? Wer kann im Zusammenhang mit dem Vorfall sachdienliche Angaben machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 zu melden.

Polizeipräsidium Mittelhessen